Новогоднее праздничное представление «Время чудес» собрало ребят со всего района в городском Доме культуры. Этот праздник по праву можно считать центральным событием в череде других новогодних поздравлений, подготовленных руководством района.

В этом году на новогоднем представлении в Доме культуры присутствовали руководители района и председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая, которая приехала поздравить ребят с праздником.

Чудесный праздник со сказочными героями и удивительными приключениями подарил и ребятам, и гостям праздника незабываемые впечатления, а также по-настоящему новогоднее настроение.