|
В Бресте BMW поехал на красный и врезался в такси: пострадали два человека, в том числе ребенок
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы при столкновении двух автомобилей в Бресте. Об этом
Авария произошла 29 декабря, около 15.40. Предварительно установлено, что 61-летний водитель BMW двигался по улице Сальникова. На перекрестке с улицей Махновича он поехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Toyota (такси), которым управлял 39-летний мужчина.
В результате ДТП 10-летняя пассажирка BMW, ехавшая в бустере, а также водитель такси получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 29 декабря, около 15.40, на пересечении улицы Сальникова с улицей Махновича.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)