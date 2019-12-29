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В Бресте BMW поехал на красный и врезался в такси: пострадали два человека, в том числе ребенок

30.12.2019 11:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы при столкновении двух автомобилей в Бресте. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла 29 декабря, около 15.40. Предварительно установлено, что 61-летний водитель BMW двигался по улице Сальникова. На перекрестке с улицей Махновича он поехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Toyota (такси), которым управлял 39-летний мужчина.


В результате ДТП 10-летняя пассажирка BMW, ехавшая в бустере, а также водитель такси получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

 
Теги: Брест
 
 
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Авария произошла 29 декабря, около 15.40, на пересечении улицы Сальникова с улицей Махновича.
 
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