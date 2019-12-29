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Как спать в предновогоднюю ночь, чтобы бодрым встретить бой курантов

30.12.2019 11:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как в предновогоднюю ночь выстроить режим сна, чтобы встреть бой курантов не уставшим — а бодрым и энергичным? Стоит ли вздремнуть часок перед застольем — или лучше не ложиться до полуночи? На «Простой вопрос» отвечает врач-невролог, сомнолог, заведующая неврологическим отделением ГУ РКМЦ Управления делами Президента Республики Беларусь, кандидат медицинских наук Наталия Чечик.


Фото из личного архива Наталии Чечик

— Конечно, в Новый год мы нарушаем все заповеди здорового сна, — признает доктор, и перечисляет: — Не есть плотно за три часа перед отходом ко сну, отказаться от больших доз алкоголя, не перевозбуждаться эмоционально. В конце концов, ложиться спать вовремя. Но на то это и праздник.

Если к торжественному бою курантов хочется чувствовать себя максимально бодрым, по возможности Наталия Чечик советует подольше поспать в ночь с 30 на 31-е декабря.

— Или вздремнуть в середине дня. Сомнологи рекомендуют придерживаться промежутка от 15 до 30 минут: этого хватает для восстановления организма. Но с учетом праздничной суеты, как правило, это нереально. Так что главная рекомендация: сначала хорошо отпраздновать Новый год, а потом уже отдохнуть.


Фото: Krista Mangulsone / StockSnap.io

Что касается отсыпания в выходные и праздники, то врач отмечает: в целом это не лучшая практика.

— Здесь кроется такой коварный момент как искусственно созданный джетлаг. Если в выходные мы ложимся и встаем позже обычного, то понедельник всегда будет «тяжелым днем»: организму приходится просыпаться не в «свое» время. Тем не менее, 1 января лучше выспаться: из-за одной ночи режим не нарушится и биологические ритмы не собьются. Тем более, что 2-е — тоже выходной.

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Как в предновогоднюю ночь выстроить режим сна, чтобы встреть бой курантов не уставшим - а бодрым и энергичным?
 
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