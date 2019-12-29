На пожаре в квартире спасен житель Барановичей

Источник материала: Виртуальный Брест

29.12.2019 года в 13-34 барановичским спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Наконечникова в Барановичах.





К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова из квартиры шел дым, со слов соседей, в квартире мог находиться человек.





Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на кровати обнаружен и спасен хозяин. Мужчину 1973 года рождения с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, алкогольная интоксикация» госпитализировали в больницу.





Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем повреждены кровать, постельные принадлежности. Эвакуация жильцов соседних квартир не проводилась из-за отсутствия задымления на лестничной клетке.





Причина пожара устанавливается.