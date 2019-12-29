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На пожаре в квартире спасен житель Барановичей
30.12.2019 11:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
29.12.2019 года в 13-34 барановичским спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Наконечникова в Барановичах.
К моменту прибытия подразделений
Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на кровати обнаружен и спасен хозяин. Мужчину 1973 года рождения с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, алкогольная интоксикация» госпитализировали в больницу.
Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем повреждены кровать, постельные принадлежности. Эвакуация жильцов соседних квартир не проводилась из-за отсутствия задымления на лестничной клетке.
Причина пожара устанавливается.
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29.12.2019 года в 13-34 барановичским спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Наконечникова в Барановичах. ...
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