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На пожаре в квартире спасен житель Барановичей

30.12.2019 11:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

29.12.2019 года в 13-34 барановичским спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Наконечникова в Барановичах.

На пожаре в квартире спасен житель Барановичей

К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова из квартиры шел дым, со слов соседей, в квартире мог находиться человек.

На пожаре в квартире спасен житель Барановичей

Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на кровати обнаружен и спасен хозяин. Мужчину 1973 года рождения с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, алкогольная интоксикация» госпитализировали в больницу.

На пожаре в квартире спасен житель Барановичей

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем повреждены кровать, постельные принадлежности. Эвакуация жильцов соседних квартир не проводилась из-за отсутствия задымления на лестничной клетке.

На пожаре в квартире спасен житель Барановичей

Причина пожара устанавливается.

 
 
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  29.12.2019 года в 13-34 барановичским спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Наконечникова в Барановичах. ...
 
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