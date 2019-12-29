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Дом печати на проспекте опять не удалось продать. На следующих торгах цену снизят на 50%

30.12.2019 11:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Желающих купить здание Дома печати на проспекте Независимости, чтобы переделать его в бизнес-центр, снова не нашлось. Следующий аукцион пройдет в феврале и цену на объект снизят на 50%, сообщает агентство «Минск-Новости».


Здание Дома печати на проспекте Независимости, 79, которое является памятником архитектуры, было выставлено на торги 30 декабря. Сейчас оно выставлялось на торги с начальной ценой 5 млн 596 тыс. 597 рублей 96 копеек. Она была снижена на 20% после того, как не состоялся первый, ноябрьский аукцион. Функциональное назначение недвижимости определено как административно-деловое — то есть бизнес-центр.

— Теперь планируем провести следующие торги в феврале 2020 года. Начальная цена продажи будет снижена на 50% и составит 3 млн 527 тыс. 964 рубля 16 копеек. Как и прежде, историческое здание будет продаваться с заключением договора аренды земельного участка площадью 0,1711 га, необходимого для его обслуживания, — рассказала заместитель начальника отдела по распоряжению государственным имуществом комитета «Минскгоримущество» Жанна Стальмашенко.

Напомним, здание Дома печати построено в 1930—1935 годах в стиле конструктивизма. Сооружение пережило войну, а в 1963—1978 годах его реконструировали, надстроив четвертый этаж. Общая площадь четырехэтажного здания — 3 558,6 «квадрата», площадь земельного участка — 0,1711 га.

 
Теги: Минск
 
 
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Здание Дома печати построено в 1930-1935 годах в стиле конструктивизма.
 
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