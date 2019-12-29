Венский бал во Дворце Независимости: Купаловский, А1 и благотворительность

A1 поддержала благотворительные традиции венских балов: в рамках проведения Венского бала во Дворце Независимости компания оказала финансовую помощь общественному объединению «SOS-Детские деревни Беларусь».

Размер помощи, равный половине стоимости билетов, которые планировалось реализовать на «Венский бал с А1 в Купаловском», был определен в соответствии с обязательствами, которые ранее взяла на себя компания.

Перечисленные компанией А1 средства будут направлены на финансирование деятельности одной из старейших негосударственных благотворительных организаций Беларуси – общественного объединения «SOS-детские деревни Беларусь» по защите детей-сирот и детей с риском потери родительской опеки. В настоящий момент эта организация является учредителем трех частных социально-педагогических учреждений образования – «SOS-Детская деревня Боровляны», «SOS-Детская деревня Марьина Горка» и «SOS-Детская деревня Могилев».

Помимо участия в благотворительной помощи бенефициару компания А1 также оказала содействие отбору и подготовке дебютантов, которые смогли принять участие в торжественной церемонии открытия Венского бала во Дворце независимости.

Венский бал во Дворце Независимости состоялся 28 декабря 2019 года. Компания А1 выступила в качестве генерального партнера события.