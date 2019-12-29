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Больше вина и меньше водки. Правительство утвердило квоты на производство алкоголя

30.12.2019 12:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Больше вина и меньше водки. Правительство утвердило квоты на производство алкоголя

фото: vtambove.ru

Совмин определил квоты на производство в 2020 году алкогольной продукции.

Водки и ликероводочных изделий будет произведено 10,706 млн дал (на 2019 год было 10,868 млн дал), сообщает БЕЛТА. Большую часть квот (на 6,454 млн дал) получил концерн "Белгоспищепром".

Производство спирта-сырца этилового из пищевого сырья планируется в объеме 1,135 млн дал, спирта этилового ректификованного из пищевого сырья - 8,71 млн дал.

Вин фруктово-ягодных натуральных планируют произвести 4,691 млн дал (квота на 2019-й - 3,752 млн дал).

Увеличена годовая квота на шампанское и другие игристые вина - 1,9 млн дал (1,65 млн дал в 2019-м), ром - до 21,5 тыс. дал, коньяк - до 598 тыс. дал. Уменьшена квота на текилу до 14,5 тыс. дал, на кальвадос - до 29 тыс. дал.

 
 
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Совмин определил квоты на производство в 2020 году алкогольной продукции.
 
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