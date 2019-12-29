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«Безопасный Новый год» на районной елке в Буда-Кошелевском РДК

30.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

По-новогоднему весело и поучительно отпраздновали «Безопасный Новый год»  на районной елке в  Буда-Кошелевском районном доме культуры. 

«Безопасный Новый год» на районной елке в Буда-Кошелевском РДК

В начале мероприятия все желающие могли попробовать себя в роли спасателя, поучаствовать в конкурсах которые проводили работники РОЧС вместе с юными спасателями в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

«Безопасный Новый год» на районной елке в Буда-Кошелевском РДК
«Безопасный Новый год» на районной елке в Буда-Кошелевском РДК

Затем сказочные герои продолжили праздник возле красавицы елки. Ребята отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, пели, танцевали и играли, тем самым, пополняя свой багаж знаний по основам безопасности жизнедеятельности.

«Безопасный Новый год» на районной елке в Буда-Кошелевском РДК
«Безопасный Новый год» на районной елке в Буда-Кошелевском РДК

Сладкие угощения, закладки, буклеты, обучающие книжки, раскраски и многое другое в этот день получили почти все ребята, которые присутствовали на елке. На протяжении всего мероприятия у ребят было праздничное настроение.

Цель достигнута: взрослые и дети научились весело и безопасно проводить Новый год!

«Безопасный Новый год» на районной елке в Буда-Кошелевском РДК
«Безопасный Новый год» на районной елке в Буда-Кошелевском РДК

По информации РОЧС

Подготовила Алла ЯКУШЕВИЧ
Фото РОЧС

 
 
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По-новогоднему весело и поучительно отпраздновали "Безопасный Новый год"  на районной елке в  Буда-Кошелевском районном доме культуры.  В начале...
 
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