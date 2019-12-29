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Новогоднее обращение генсека ООН: активность молодежи вселяет надежду
Источник материала: Партизан
Свое новогоднее послание Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посвятил молодым людям, которые активно выступают за социальную справедливость, гендерное равенство и права человека и участвуют в борьбе с изменением климата, передает служба новостей ООН.
«Ваше поколение находится на передовых позициях, ваша деятельность – в центре внимания. Ваш энтузиазм и ваша целеустремленность воодушевляют меня, - говорится в заявлении главы ООН. – Вы справедливо требуете участия в формировании будущего. Я солидарен с вами. Организация Объединенных Наций солидарна с вами, ООН -- это ваша организация».
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Свое новогоднее послание Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посвятил молодым людям, которые активно выступают за социальную справедливость, гендерное...
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