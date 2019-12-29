Отчеты районной власти перед населением. Диалог

Источник материала: Ивьевский край

В рамках диалога районного руководства с населением Ивьевщины 24 декабря встречу с трудовым коллективом Юратишковской горпоселковой больницы провела заместитель председателя Ивьевского районного исполнительного комитета Инна Васильевна Тарасова.

Заместитель председателя озвучила перед работниками учреждения здравоохранения основные показатели социально-экономического развития региона по итогам работы за 11 месяцев уходящего года, а также ответила на поступившие в ходе встречи вопросы. Один из них касался транспортного сообщения на территории сельсовета, второй - перспективы строительства сетевого магазина в Юратишках.





С. Зенкевич (фото).