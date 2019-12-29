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Ролик беларусов прошёл отбор на эротический фестиваль в Испании. Взгляните!

30.12.2019 13:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларусы Антось Сивых и Ирина Павлович сняли ролик, который сами называют короткометражным фильмом. Он прошел отбор на Erotic Bizarre Art Film Festival – эротический фестиваль в Испании, о чем сообщила Павлович в Facebook.

Erotic Bizarre Art Film Festival – независимый фестиваль; каждый год его проводят в испанском городе Аликанте – как говорят организаторы, «на самом горячем» побережье Средиземного моря. Фестиваль принимает заявки на участие от создателей короткометражного и полнометражного кино всех жанров: от художественного до документального.

«Наша цель – показать самые актуальные, содержательные и эстетичные проекты, созданные по всему миру, и дать нашей аудитории полный доступ к списку фильмов, который часто ограничен [к показам]», – уверяет команда феста.

Ролик, подготовленный беларусами, получил название «repeat please». Он очень и очень короткий – длится всего 20 (!) секунд. За это время актер успевает лишь укусить печенье, а кожа покрыться мурашками (зато мы видим, как быстро их становится больше!) А в описании на YouTube сказано, что вести съемки помогали комары. Сейчас поймете почему:

 
 
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Беларусы Антось Сивых и Ирина Павлович сняли ролик, который сами называют короткометражным фильмом. Он прошел отбор на Erotic Bizarre Art Film Festival – эротический фестиваль...
 
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