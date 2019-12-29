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Это надо успеть сделать в соцсетях до Нового года. 5 вредных советов

30.12.2019 13:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Близится Новый год — и нам все труднее сдерживаться, чтобы не запостить в соцсети что-нибудь праздничное. Но если вдруг вы были очень заняты работой и еще не успели, мы подготовили чек-лист. Что надо успеть запостить в ваши аккаунты, чтобы не казаться белой вороной, игнорирующей праздник? Честно говоря, советы вредные: большинство людей все это уже запостило и вы будете неоригинальны. Но чем вы хуже?


Фото: pixabay.com

1. Выложите фото у елки
 
 
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