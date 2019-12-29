Идеологическая работа: нестандартный подход

Источник материала: Ивьевский край

Работа идеологов очень важна, ведь она направлена на поддержание должного уровня трудовой и исполнительской дисциплины, морально-психологического климата, формирование общественно-политических идеалов, духовно-нравственных ценностей и достижение трудовыми коллективами высоких показателей.

20 декабря 2019 г. в Ивьевском районе защитили планы работы на 2020-й год заместители руководителей по идеологической работе, специалисты, на которых возложены обязанности ведения идеологической работы в организациях района.













Важнейшей составной частью идеологической работы является многоплановая информационная деятельность.

На пленарно-практическом заседании рассматривались такие вопросы, как анализ и планирование идеологической работы в трудовом коллективе, организация прохождения медицинских профосмотров, проведение и организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди населения и другие.

Обратили внимание на необходимость обеспечения участия в предстоящей избирательной президентской кампании 2020-го года, на подготовку к юбилейным датам, инициировали совместную работу общественных объединений и профсоюзов.

Заведующий сектором спорта и туризма Ивьевского райисполкома Денис Александрович Курилов подчеркнул важность привлечения работников к здоровому образу жизни: к занятиям доступными видами спорта, к участию в районных и областных соревнованиях.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ольга Чеславовна Борко дала оценку идеологической работе, которая добросовестно по всем направлениям ведется в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии "Баума".

По словам ведущего специалиста по идеологической работе Светланы Ивановны Дияк, передовикам производства выплачено единовременное вознаграждение в размере одной базовой величины, выделены средства для поездки на концерт "Белые Росы" в Ивье и Европейские игры-2019 в Минске. Важно и материальное, и духовное. Выпущена книга, приуроченная к Году малой родины, посвященная 500-летию костела Святого Николая (1519-2019), хозяйство стало спонсором десяти экземпляров общей суммой 150 рублей.

О.Ч. Борко подчеркнула важность и пользу семинара:

- В современных условиях каждый трудовой коллектив является субъектом экономической политики государства, именно от его потенциала в значительной степени зависит эффективность решения задач той или иной организации, на которые невозможно дать ответ без тщательно спланированной, системно организованной идеологической работы, внедрения новых, нестандартных подходов и форм деятельности.

Именно анализу и методике планирования идеологической работы был посвящен семинар заместителей руководителей по идеологической работе, специалистов, на которых возложены данные функции.

Выработанные решения должны помочь созданию атмосферы диалога и взаимопонимания, взаимопомощи и взаимоуважения, содействовать профессиональной самореализации каждого работника, сплочению коллектива, что позволит более успешно решать задачи, связанные с повышением качества производства, развитием конкурентоспособности организации.

Заместитель председателя райисполкома Лидия Войтеховна Носуль обратила внимание на важность проведения диспансеризации и своевременного прохождения профосмотров, поставила задачи по этим вопросам перед руководителями трудовых коллективов и отметила, что идеологическая работа очень сложная и многогранная, в районе делается все возможное, чтобы без внимания не остался ни один человек.

Программа семинара-практикума предусматривала также посещение МТК "Липнишки", КСУП "Агро-Липнишки", плодохранилища д. Сураж, МТФ "Геранены", мехмастерских в агрогородке Геранены с целью оценки благоустройства территорий, бытовых условий, состояния информационных стендов.

У участников мероприятия была прекрасная возможность по-новому взглянуть на историко-культурные ценности республиканского значения: "Костел Святого Николая", "Руины Гераненского замка" - в агрогородке Геранены. Экскурсию провели настоятель костела Святого Николая ксендз Дмитрий и главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Любовь Николаевна Михновская.

И. Холяво.

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