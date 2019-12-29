Время красивой, доброй сказки...

Источник материала: Ивьевский край

Новый год - праздник самый запоминающийся в любом возрасте.

В преддвери него мы побывали в Юратишковском яслях-саду-средней школе и выяснили, что и дети, и подростки, и взрослые одинаково тепло относятся к празднику, ценят семью и традиции... Какие именно? И без чего праздник был бы невозможен? Предлагаем читателям улыбнуться и самим подумать над ответами на эти вопросы.

Какие традиции празднования Нового Года существуют в вашей семье?





Даниэль Войшнис, 5 класс



Юлия Кайрис, 9 класс

Даниэль Войшнис, 5 класс: "У нас есть праздничная семейная традиция: накрывая стол, мама всегда подкладывает под скатерть сено. А еще мы каждый год все вместе занимаемся украшением дома: наряжаем елочку, развешиваем гирлянды и другие украшения. На праздник мы обычно собираемся всей семьей, дарим подарки и поддерживаем новогоднее настроение".

Юлия Кайрис, 9 класс: "Этот чудесный праздник мы всегда проводим в кругу семьи, к нам приезжают дальние родственники. В новогоднюю ночь мы все вместе садимся за стол, делимся новостями, рассказываем истории и, конечно же, обмениваемся подарками и самыми искренними теплыми пожеланиями".

Гришукевич Андрей, 11 класс: "У нас в семье есть одна необычная традиция: мы покупаем две елки. Одну мы ставим в доме, а вторую - в бане. Елки мы украшаем всей семьей - это поднимает настроение и погружает в атмосферу праздника".

Назовите три вещи, без которых вы не представляете себе этот праздник.





Полина Арефьева, 5 класс

Полина Арефьева, 5 класс: "Главное - это елка, потому что по ней сразу видно, что в доме этот праздник ценят, она создает праздничную атмосферу. Очень важны хорошее настроение и подарки - они приносят в дом ощущение праздника. А еще мы всей семьей слушаем новогоднее поздравление президента и под бой курантов загадываем самые заветные желания".

Андрей Гришукевич, 11 класс: "Салатик оливье, снег и новогоднее настроение. В этом году со снегом, наверное, не повезет. Но молоко и мои любимые баранки с маком спасут ситуацию, а компания друзей не даст заскучать".

Ольга Чесновская, директор: "Семья и близкие люди. Это отличный круг общения в новогоднюю ночь. Говорят, как Новый Год встретишь, так его и проведешь. Важно быть рядом и ценить столь прекрасные моменты вместе. Также это атмосфера. Какой Новый Год без елки, украшенной шарами и гирляндами? А без снега? Я считаю, никакой. И фейерверки. Мы часто после речи президента слышим на улице громкие счастливые возгласы людей и шум салюта. Благодаря этому так и хочется, чтобы эта ночь никогда не заканчивалась".

Какой подарок вы хотели бы получить на новый год?

Дарья Янович, 1 класс: "Я так много чего хочу! Но больше всего куклу, у которой сгибаются руки. А еще чтобы у нее были красивые платья".





Мая Кривицкая, 2-я младшая группа: "А я хочу мобильный телефон. С разными веселыми и интересными играми, а еще чтобы на нем можно было смотреть мультики".



Расскажите о самом необычном или забавном случае, произошедшим с вами 31-го декабря.





Андрей Гришукевич, 11 класс: "Перед самым новым годом, в то время, когда я еще верил в Деда Мороза, каждые полчаса я бегал к елке и проверял: появились ли там подарки. И они там появлялись каждый раз. Только вот родители допустили прокол, и я увидел, что подарки приносит совсем не Дед Мороз. Не скажу, что я расстроился - подарки-то все равно под елкой".

Вы верите в Деда Мороза? Если нет, то когда перестали и почему?

Мая Кривицкая, 2-я младшая группа: "Я верю в Дедушку Мороза и жду его каждый год. Он приезжает на оленях и дарит детям подарки. А еще у него длинная белая борода".

Даниэль Войшнис, 5 класс: Я верю в Деда Мороза, пусть даже взрослые в него и не верят. Он - герой этого праздника. Без него будто теряется частичка того волшебства, в которое так хочется верить всем нам".

Маргарита Гурина, 7 класс: "До определенного возраста верила, но друзья и одноклассники рассказали мне о том, что этого персонажа не существует. Помню, я тогда расстроилась. Рано или поздно каждый узнает о том, что Дед Мороз - просто неотъемлемая часть праздника, его символ. Но в семье мы продолжаем оставлять подарки под елкой - это стало доброй новогодней традицией".





Ребята рассказали еще много интересного. У одних принято праздновать обязательно всей семьей, иногда включая дальних родственников. Другие - сидят за общим столом строго до 00:00 и после расходятся поздравлять с наступившим друзей, третьи рассказывают друг другу о своих секретах, которые перестают таковыми быть, потому что считают эту ночь - ночью откровений. Для большинства нет Нового года без оливье, праздничных огней и улыбок близких.

Показательно, что все с радостью отвечали на вопросы и задумывались над ответами. Для них новогодняя ночь продолжает быть чудом, даже если они знают, что борода Деда Мороза спрятана у родителей в шкафу...

P.S. Пользуясь случаем, Ольга Эдвардовна Чесновская и коллектив Юратишковского яслей-сада-средней школы поздравляют читателей нашей газеты с новогодними праздниками: "Хотим пожелать бодрости и сил, уверенности и энтузиазма. Пусть год будет полон перспектив, пусть каждый его день будет насыщенным и плодотворным, пусть в жизни вас ждут большие свершения и победы, пусть в ваших семьях будут уют и благодать!"

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

Фото

С. ЗЕНКЕВИЧА.