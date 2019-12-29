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Индийская халва – отличный десерт для новогоднего стола. Готовим с певицей Светланой Агарвал

30.12.2019 12:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Встречать хозяйку года нужно с кулинарным изыском. Лишь так можно завоевать благосклонность Белой Металлической Крысы. Порадуйте хвостатую сладкими блюдами. Фруктовый салат с заправкой из нежирного йогурта – превосходно подойдет к праздничному столу.

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Светлана Агарвал, певица:
К Новому году будут традиционно оливье, картофельное пюре, цыпленок табака с чесноком и перцом.

Индийская халва – отличный десерт для новогоднего стола. Готовим с певицей Светланой Агарвал

К волшебному празднику певица Светлана Агарвал готовится основательно. Тщательно продумает меню и учитывает все предпочтения хозяйки года.

Светлана Агарвал:
Я предлагаю приготовить индийскую халву. Берем полтора стакана манной крупы и обжариваем на сливочном масле. Затем доводим манку до золотистого цвета, далее в отдельной кастрюле мы подогреваем молоко, туда кладем сахар и добавляем кардамон. Затем горячее молоко добавляем в обжаренную манку. Потом добавляем орехи.

Индийская халва – отличный десерт для новогоднего стола. Готовим с певицей Светланой Агарвал

В итоге у нас получается вот такая смесь.

Индийская халва – отличный десерт для новогоднего стола. Готовим с певицей Светланой Агарвал

Затем из приготовленной массы мы делаем такие шарики.

Индийская халва – отличный десерт для новогоднего стола. Готовим с певицей Светланой Агарвал

Чтобы застолье не обернулось сущей пыткой для организма, в новогоднюю ночь специалисты советуют не переедать.

Ольга Панес, врач-гастроэнтеролог:
Желательно избегать тяжелых салатов с большим количеством майонеза, сыров, смешанного количества белков, жареного мяса и шашлыков. Запеченные продукты и овощные салаты могут иметь место на столе.

Индийская халва – отличный десерт для новогоднего стола. Готовим с певицей Светланой Агарвал

И главное: не бойтесь экспериментировать на кулинарном поприще, пускай ваш Новый год будет вкусным.

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Встречать хозяйку года нужно с кулинарным изыском. Лишь так можно завоевать благосклонность Белой Металлической Крысы. Порадуйте хвостатую сладкими блюдами....
 
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