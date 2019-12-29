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Индийская халва – отличный десерт для новогоднего стола. Готовим с певицей Светланой Агарвал
Источник материала: СТВ
Встречать хозяйку года нужно с кулинарным изыском. Лишь так можно завоевать благосклонность Белой Металлической Крысы. Порадуйте хвостатую сладкими блюдами. Фруктовый салат с заправкой из нежирного йогурта – превосходно подойдет к праздничному столу.
Светлана Агарвал, певица:
К волшебному празднику певица Светлана Агарвал готовится основательно. Тщательно продумает меню и учитывает все предпочтения хозяйки года.
Светлана Агарвал:
В итоге у нас получается вот такая смесь.
Затем из приготовленной массы мы делаем такие шарики.
Чтобы застолье не обернулось сущей пыткой для организма, в новогоднюю ночь специалисты советуют не переедать.
Ольга Панес, врач-гастроэнтеролог:
И главное: не бойтесь экспериментировать на кулинарном поприще, пускай ваш Новый год будет вкусным.
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Встречать хозяйку года нужно с кулинарным изыском. Лишь так можно завоевать благосклонность Белой Металлической Крысы. Порадуйте хвостатую сладкими блюдами....
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