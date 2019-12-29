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ТОП-10 фильмов в прокате кинотеатра «Победа» в 2019 году
30.12.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Определяли ТОП-10 фильмов по числу зрителей.
1 «Король Лев» (9328 человек);
2. «Мстители: финал» (5734);
3. «Малефисента» (5519);
4. «Т-34» (5463);
5. «Полицейский с Рублевки» (4982);
6. «Тайная жизнь домашних животных-2» (3949);
7. «Человек-паук: вдали от дома» (3935);
8. «Форсаж: Хоббс и шоу» (3844);
9. «Как приучить дракона-3» (3632);
10. «Оно 2» (2633).
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Определяли ТОП-10 фильмов по числу зрителей. 1 «Король Лев» (9328 человек); 2. «Мстители: финал» (5734); 3. «Малефисента» (5519); 4. «Т-34» (5463); 5. «Полицейский с...
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