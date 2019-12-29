В день убийства Павла российские СМИ массово распространили утверждение Игоря Гужвы, бывшего собственника медиахолдинга «Вести. Украина», будто Павел Шеремет «был последним, кто спрашивал президента Украины Петра Порошенко о скандальном офшоре».





Очевидно, речь шла о пресс-конференции 3 июня 2016 года. Павел действительно задавал на ней вопрос Порошенко, как представитель «Украинской правды», но вовсе не об офшорах. Его вопрос касался чёрной бухгалтерии «Партии Регионов», т.н. «амбарной книги», которую генерал Виктор Трепак, на тот момент заместитель главы СБУ, передал Национальному антикоррупционному бюро.





Опасными эти документы, как вскоре выяснилось, были не для Петра Порошенко, а для Пола Манафорта, на тот момент руководителя президентской кампании Дональда Трампа. Но вброшенная Гужвой дезинформация, усиленная российскими медиа и фабрикой троллей, у многих застряла в голове помимо воли: Павел спрашивал у Порошенко про офшоры, а значит...









Кроме того, Гужва охарактеризовал Павла как «очень резкого журналиста», который «всегда кого-то критиковал, обличал... в том числе действующую власть». В Украине только ленивый не критикует действующую власть, какой бы она ни была, и все соревнуются в резкости, но Павел на этом фоне выглядел как раз по-белорусски мягким и сдержанным.





Всё это было сказано, конечно, не для того, чтобы описать Павла, даже если субъективно и не вполне верно, а для прозрачного намёка на то, кто же его убил. Ту же самую цель преследовал комментарий Марии Захаровой, скандального спикера МИД РФ.





«Профессионал, не боявшийся говорить власти, что о ней думает. Разной власти, в разные времена. И за это его уважали. Украина становится братской могилой журналистов и журналистики», — заявила Мария Захарова 20 июля 2016 года.





Об истории взаимоотношений Павла Шеремета и белорусской власти мы подробно писали ранее . Белорусская власть бросала его в тюрьму, избивала, оскорбляла, лишала гражданства, грозила ему, призывала «плюнуть в морду». Пресс-секретарь МИД РФ говорила неправду.. Белорусская власть бросала его в тюрьму, избивала, оскорбляла, лишала гражданства, грозила ему, призывала «плюнуть в морду».





Из России же, где он проработал большую часть своей журналистской жизни, его выжили за два года до гибели — за «русофобию». Сделано это было на основании доносов по требованию «людей из Кремля».





писал Павел 22 июля 2014 года. «В России идёт настоящая травля тех журналистов, которые рассказывают об украинских событиях и российско-украинской войне не в стилистике отвязной кремлёвской пропаганды. При этом, чем успешнее действует украинская армия, тем сильнее давление на журналистов... Гендиректора ОТР замучили письмами из администрации президента, лично от руководителя кремлёвской пресс-службы Алексея Громова как бы с просьбой разобраться с сигналами общественности по поводу "русофоба" Шеремета», —Павел 22 июля 2014 года.





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Любопытно, что Павла в России выставляли одновременно бесстрашным и резким «правдорубом», когда надо было ненавязчиво ткнуть пальцем в Порошенко, и «добродушным, умеренным», когда нужно было отвести подозрения от российских властей.





заявлял приближённый к Путину политолог Сергей Марков, который одной из версий убийства Павла назвал «русофобию» украинцев. «Я выражаю большое сожаление, поскольку Павел Шеремет сам по себе был таким достаточно добродушным, умеренным, доброжелательным человеком. Но политически Павел Шеремет стал жертвой того режима, который он активно создавал и пестовал, участвовал в подготовке этого Майдана, активно участвовал информационно в госперевороте, активно поддержал политику массового террора, активно поддержал фальсификацию, тотальную фальсификацию президентских и парламентских выборов», —приближённый к Путину политолог, который одной из версий убийства Павла назвал «русофобию» украинцев.





Дескать, он считался выходцем из России, поэтому...









писал одиозный российский журналист Дмитрий Стешин, в своё время близкий друг Никиты Тихонова, неонациста, убийцы Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Опять же про «русофобию», но на этот раз уже снова самого Павла,одиозный российский журналист, в своё время близкий друг, неонациста, убийцы





Дескать, украинская революция «доедает своих детей», гибель Павла — «закономерный итог кровавого госпереворота». Стешин выдвинул абсурдную версию, что причиной убийства стала комплиментарная заметка о добровольцах, написанная Павлом накануне гибели.





Украинские власти боялись их и душили, чтобы предотвратить третий Майдан, поэтому не успел Павел кого-то из них похвалить, тут же его и устранили.





«Павел Шеремет еще долго продержался, благодаря своей непримиримой и политически-зрелой, бескопромиссной русофобской позиции. Он и российскую армию на Донбассе искал, и трупы псковских десантников считал. Но, не угадал тенденции. А тенденция такова, что третий Майдан киевским властям сейчас не нужен... И моментально провернулось колесо Молоха на один оборот, и стало давить в кровавый мармелад своих революционных детей», — писал Стешин.





Вероятно, ни Марков, ни Стешин, ни все прочие российские пропагандисты и тролли на зарплате, на разные лады повторявшие версию, что Павла Шеремета убила украинская власть, не замечали, как это бросается в глаза со стороны: что они не сочувствуют, не докапываются до правды, а обвиняют и злорадствуют.





И что их злорадство выдаёт их с головой: они рады тому, что Павла убили. При этом в Украине, на которую они старательно вешали его гибель, никому в голову не пришло злорадствовать.





Стоит также отметить, что на месте гибели Павла первым оказались журналисты «17-го канала». Именно этот канал снял и разместил видео, в котором Павла вынимают из автомобиля сразу после взрыва. На видео видно, что журналист на тот момент был ещё жив.





«Взрыв услышала съёмочная группа «Разведки», находясь на улице выше в ожидании интервью с мэром столицы Виталием Кличко у его дома для будущего сюжета о декоммунизации. Журналист и оператор отправились на место и сняли происходящее », — пояснили тогда на канале своё необычно быстрое появление на месте взрыва.





Виталий Кличко, как отмечал сайт InfoResist, находился за тысячи километров от Киева. О чём публично писал на своей странице в Facebook. , каксайт InfoResist, находился за тысячи километров от Киева. О чём публично писал на своей странице в Facebook.





«Странная история с моментальным появлением «псевдо» 17-го канала (который вещает только в интернете и является этаким аккуратным пророссийским форпостом в интернет медиапространстве Украины) около места убийства Шеремета.





Учитывая, что мэр Киева в официальном отпуске, то никакого интервью на Б.Хмельницкого быть не могло… Такое враньё наталкивает на определённые мысли, а другую легенду не смогли выдумать, сразу видно, что придумывали на ходу, может, потому, что правда-то неоднозначна?», — писал по этому поводу советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.





Точно так же оперативно «17 канал» в своё время очутился на месте убийства Олеся Бузины, которое произошло в Киеве 16 апреля 2015 года, и о котором Путину сообщили прямо во время его пресс-конференции и он на него тут же отреагировал, назвав убийство «политическим».









отмечала русская служба BBC. «Показательно, что на момент заявления Путина о Бузине на пресс-конференции полиция Украины ещё официально не сообщила об убийстве», —русская служба BBC.





Традиционно для таких случаев, как это раньше бывало не раз, когда подозрения падали на Кремль, специально обученные люди говорили, мол, ну что вы, зачем это Кремлю, просто смешно, да зачем он им нужен.





Мы не берёмся утверждать, что Кремль винонен. У нас для этого нет прямых доказательств. Но хотим отметить несколько вещей.





Во-первых, с врагами Кремля происходили в разное время разные нехорошие вещи. Их нередко убивали. Во-вторых, слова Захаровой про «уважение» были ложью — околокремлёвские рупоры после гибели Павла откровенно злорадствовали. В-третьих, всем известно особое отношение Путина к «перебежчикам», он сам об этом говорил с нескрываемой злостью — они должны быть наказаны.





Павел Шеремет работал на телеканале ОРТ, давно превращённом в инструмент агитации и пропаганды, до 2014 года. И он был последним, кому по какой-то причине было позволено не кликушествовать, а делать свою работу по возможности объективно.





Можно предположить, что «охранной грамотой» до поры до времени ему служил факт его биографии, которого сам Павел впоследствии очень стыдился — в период восхождения к власти нынешнего хозяина Кремля он оказался в команде «телекиллеров», дерзких и ярких журналистов, которые расчищали дорогу идущему в президенты премьер-министру Владимиру Путину.





Чьих конкурентов решил «мочить» фактический владелец ОРТ авантюрный олигарх Борис Березовский.





К слову, Сергею Доренко, который был главной звездой того отряда «телекиллеров», тоже очень многое позволялось потом.





Например, написать о Путине язвительный и безжалостный роман «2008», наполненный ненавистью к Путину, чья власть в финале рушится. Потом своим раскатистым басом крыть Путина на чём свет стоит в эфире «Эха Москвы», когда практически никто уже себе не мог позволить даже пикнуть. Впрочем, в какой-то момент он снова переметнулся на сторону Путина.





Но незадолго до своей смерти он неожиданно вернулся к своему прежнему тону, прокомментировав президентские выборы в Украине.





«Чёрт, это по крайней мере живые люди. Это реальная жизнь. Пусть эта жизнь безалаберная, с нашей точки зрения, потому что мы очень люди "пруссаческие"... Это хаотично, но это весело и драйвово... Я и сегодня не знаю, кто победит в этих выборах, и это само по себе ошеломляет. Потому что мы так точно знаем, кто победит, всегда мы знаем. И даже больше того: мы знаем, что всем отрежут тестикулы, если в первом туре не победит наш "кумир". Если "кумир" победит во втором туре, то тут многим не сносить головы», — говорил Доренко в апреле 2019 года.





Его внезапная смерть тоже вызвала много вопросов и подозрений. По официальной версии, смерть Доренко, который скончался в центре Москвы 9 мая, находясь за рулём своего мотоцикла на Садовом кольце, наступила из-за разорванной аневризмы грудной части аорты.





В отличие от Доренко, который и в самом деле мог умереть естественным образом, Павел Шеремет был точно убит. Убит громко, демонстративно, с вызовом. И кому внутри Украины могла понадобится такая, по сути, показательная казнь — совершенно не понятно. В то время как в России околовластные круги его не любили за то, что он, как они считали, перешёл на сторону врага.





«Кому это нужно? Лукашенко? Сложно сказать, были ли у него столь серьёзные мотивы, чтобы подставляться в тот период, когда о нём уже почти не говорят как о "последнем диктаторе Европы".









Могла ли провести такую спецоперацию путинская ФСБ? Да, могла. Она уже не впервые проводит подобные действия. Но здесь очень важен мотив. Я могу усмотреть лишь один, если брать за основу именно "руку Кремля". Это — послание всем, кто еще вчера "плыл в одной федеральной лодке", а сегодня, по мнению путинистов, превратился в "перебежчика".





Оно означает следующее: "Даже не думайте о том, чтобы выйти из игры. Мы этого не забудем и обязательно отомстим". Такой мотив — единственный, который виден со стороны Лубянки.





говорил журналист Александр Сотник спустя два дня после убийства Павла. Павел не проводил сегодня громких расследований, он не входил в условный "черный список врагов", и если его ликвидировала ФСБ, то исключительно по этой причине», —журналистспустя два дня после убийства Павла.





Всего за несколько месяцев до гибели Павла так же демонстративно был убит в центре Москвы его близкий друг Борис Немцов. Шеремет помогал Немцову писать книги, был автором фильма о нём «Немцов. Итоги», вёл церемонию прощания с Борисом в Москве, публично обвинял путинский режим в причастности к его убийству. Об этом факте прокремлёвские пропагандисты старались умалчивать.





Кроме совсем уж отвязных, способных обнаружить в обоих убийствах «украинский след».



