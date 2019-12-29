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«Белпочта» опубликовала график работы отделений на январские праздники

30.12.2019 13:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Белпочта» опубликовала график работы отделений на январские праздники
Белпочта

«Белпочта» опубликовала график работы отделений на январские праздники Минздрав Беларуси утвердил график работы поликлиник и аптек на праздники
«Белпочта» проинформировала о графике работы почтовых отделений на январские праздники. В частности, сообщается, что 1, 2, 5 и 7 января 2020 года будут работать только дежурные объекты почтовой связи.

Подробно о режиме работы отделений почтовой связи можно узнать в Контакт-центре РУП «Белпочта» по номеру 154 и на интернет-сайте ведомства.

 
 
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Изменения в графике работы произошли 1, 2, 5 и 7 января 2020 года.
 
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