Подробно о режиме работы отделений почтовой связи можно узнать в Контакт-центре РУП «Белпочта» по номеру 154 и на
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«Белпочта» опубликовала график работы отделений на январские праздники
30.12.2019 13:18 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Подробно о режиме работы отделений почтовой связи можно узнать в Контакт-центре РУП «Белпочта» по номеру 154 и на
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Изменения в графике работы произошли 1, 2, 5 и 7 января 2020 года.
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