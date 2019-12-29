Белорусы за год стали богаче почти на целый новогодний стол

Источник материала: Tut.by

Сегодня за среднюю зарплату в Беларуси можно накрыть 11 с половиной скромных новогодних столов — это почти на один стол больше, чем в прошлом году, сообщает naviny.by.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата в ноябре составила 1 113,1 рубля (в ноябре 2018 года в среднем зарабатывали 994 рубля, а еще годом ранее — 836,9 рубля).

Naviny.by подсчитали, сколько денег уйдет на простые новогодние блюда в небольших количествах. Меню в целях чистоты эксперимента с 2011 года остается одинаковым.

Мы «приготовили» традиционный салат оливье, на который среди прочего пошла одна банка горошка стоимостью 1,65 рубля (1,39 рубля в прошлом году и 13 900 рублей «старыми» в 2016-м). На селедку под шубой потребовалось 400 граммов сельди за 3,39 рубля (в прошлом году было 3,79 рубля). Заправляли салаты майонезом.

Запекали один килограмм свинины по 13,79 рубля (та же цена, что в прошлом году). На это блюдо пошло еще 300 г сыра, 200 г лука и пачка майонеза.

Курицу покупали охлажденную — 4,45 рубля за килограмм (прошлогодняя цена была чуть меньше — 4,29 рубля).

Уже несколько лет подряд нас удивляет, что цена на продукты по чуть-чуть растет, а водка (если вести речь об обычной минской «кристалловской») не дорожает. В 2018 и 2017 годах водка стоила 6,6 рубля, а сейчас в фирменных магазинах предприятия цена еще ниже — 6,19 рубля. Отечественное шампанское можно купить по 5,79 рубля (в прошлом году по акции стоило 5,46 рубля).



Инфографика naviny.by



Инфографика naviny.by

Итак, на праздничный стол в этом году пошло 96,53 рубля, в 2018 году — 93,32 рубля, в 2017-м — 89,49 рубля, в 2016-м — 84,5 рубля, в 2015-м — 740,7 тысячи рублей, в 2014-м — 660 тысяч рублей, а в 2013 году — 420,5 тысячи рублей.

Получается, что в этом году за среднюю зарплату можно накрыть 11,53 новогоднего стола, то есть почти на один больше, чем годом ранее, когда индекс новогоднего стола составил, по нашим подсчетам, 10,6. Это почти столько же, сколько пять лет назад — в 2013 году было 10,5.

По-прежнему самым богатым за период подсчета остается 2010 год (тогда в декабре проводились очередные выборы президента) — почти 15 новогодних столов. А самым бедным — следующий за ним кризисный 2011 год — менее 7 новогодних столов.