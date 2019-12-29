Остекление лоджии зимой – это возможно?*

Источник материала: 21.by

Задумываясь об остеклении балкона наверняка у вас возникает множество вопросов. Стоит ли заниматься остеклением зимой? Какое остекление выбрать - холодное или теплое? Какой профиль лучше - ПВХ или алюминиевый? Ответы на эти вопросы читайте прямо сейчас.

Выбирая подходящее время для остекления балкона, многие считают, что работы могут проводиться только в теплое время. Но это не так. Застеклить балкон можно и зимой, при этом последовательность действий будет точно такой же, с небольшими ограничениями.

4 плюса остекления балкона зимой

Чтобы развеять все сомнения относительно возможности зимнего остекления лоджий, следует подробно изучить преимущества процесса:

1. Мастера работают предельно аккуратно, качественно и ответственно. Это обусловлено особенностями процесса установки деревянных, алюминиевых и пластиковых рам при отрицательных температурах.

Рабочие бережно относятся к комплектующим, строго соблюдают технологию установки, но главное, зимой они никуда не спешат, потому что заказов в это время гораздо меньше.

2. Погрешность монтажа пластиковых систем в мороз минимальна. В жару полимер расширяется, что уменьшает герметичность швов.

3. Зимой проще контролировать качество установки рам. Возможные дефекты и ошибки установки балконных рам летом могут проявиться только после наступления холодов. Монтаж балконных стекол зимой позволит обнаружить все дефекты сразу. Мастера могут сразу устранить недочеты, не выезжая на вызов повторно.

4. В зимний период загрузка производственных мощностей и монтажных бригад минимальна. Для заказчиков это означает сокращение сроков исполнения и монтажа, а также экономию на конструкциях за счет проведения внесезонных акций и скидок.

Выбираем тип остекления

Среди актуальных вопросов, которые приходится решать владельцу помещения при установке балконных рам – выбор между «холодным» и «теплым» типом остекления. Один из ключевых моментов, которые следует учитывать при таком выборе – тип помещения, для которого выполняется остекление. Для частного дома, дачи с сезонным проживанием на балконе можно установить «холодные» рамы. Это конструкции из алюминиевого профиля, которые обеспечат защиту балкону и лоджии от ветра, осадков и уличной пыли.



Балконное остекление в многоквартирных домах лучше выполнять с использованием «теплого» профиля. Это позволит использовать балкон в любое время года, независимо от погоды. Для такого остекления используются рамы из ПВХ профиля с установкой однокамерного или двухкамерного стеклопакета.

5 преимуществ “теплого” остекления:

1. В помещении будет тепло, с улицы не будет проникать шум. При наличии дополнительного утепления парапета, пола и стен на балконе будет такая же температура, как и в квартире.

2. Теплый балкон можно объединить с комнатой, получив дополнительное пространство для организации игровой, рабочего кабинета, спорт-уголка или зоны отдыха.

3. Долговечность и надежность конструкций.

4. Простота эксплуатации.

5. Большой выбор вариантов оформления и цветов профиля.

Компания ОКНА ORI выполняет все виды балконного остекления с использованием профиля от ведущих производителей. Жителям Гомеля и области мы предлагаем заказать установку балконных рам, деревянных и пластиковых окон Rehau, KBE Salamander, Dexen, Brusbox, Montblanc, подобрать варианты мансардных окон по лучшей цене в регионе. Окна ORI – надежные и качественные конструкции, гармонично сочетающиеся с любым типом интерьера. В каталоге на сайте ori.by можно подобрать подходящий вариант остекления в Гомеле, оставив онлайн-заявку на замер.

В дополнение к новым окнам правильным решением будет установка натяжного потолка компании ТЕХО. Про особенности монтажа натяжных потолочных полотен ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ

49 В блог