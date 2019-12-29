ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соболенко завершила год на 11-м месте в рейтинге WTA, Азаренко – на 50-м

30.12.2019 12:52 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Соболенко завершила год на 11-м месте в рейтинге WTA, Азаренко – на 50-м
Фото из открытых источников

Белорусская теннисистка Арина Соболенко закончила 2019-й год в статусе 11-й ракетки мира. За год наша спортсменка выиграла три турнира в одиночном разряде. В сотню лучших также входят Виктория Азаренко (50) и Александра Саснович (62). Первая ракетка мира – австралийка Эшли Барти.

Соболенко завершила год на 11-м месте в рейтинге WTA, Азаренко – на 50-м Виктория Азаренко завершила спортивную карьеру?

Уже через неделю теннисный сезон у девушек откроется тремя крупными турнирами. Среди них соревнования в Шэньчжэне (Китай), Брисбене (Австралия) и Окленде (Новая Зеландия).

В мужском рейтинге ATP лучший из белорусов – Егор Герасимов. Он занимает 98-е место. Лидирует испанец Рафаэль Надаль.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала заключительный рейтинг спортсменок в 2019 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новогоднее обращение генсека ООН: активность молодежи вселяет надежду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика