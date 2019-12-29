Соболенко завершила год на 11-м месте в рейтинге WTA, Азаренко – на 50-м

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская теннисистка Арина Соболенко закончила 2019-й год в статусе 11-й ракетки мира. За год наша спортсменка выиграла три турнира в одиночном разряде. В сотню лучших также входят Виктория Азаренко (50) и Александра Саснович (62). Первая ракетка мира – австралийка Эшли Барти.

Уже через неделю теннисный сезон у девушек откроется тремя крупными турнирами. Среди них соревнования в Шэньчжэне (Китай), Брисбене (Австралия) и Окленде (Новая Зеландия).

В мужском рейтинге ATP лучший из белорусов – Егор Герасимов. Он занимает 98-е место. Лидирует испанец Рафаэль Надаль.