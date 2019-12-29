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Дорожный сбор отвяжут от техосмотра уже в начале 2020

30.12.2019 12:45 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Отвечая на вопрос о возможности отвязать транспортный налог от процедуры техосмотра автомобилей, Владимир Кухарев ответил, что рассматриваются различные варианты решения этого вопроса.

По его словам, проблема на самом деле существует, и чтобы избежать необходимости уплачивать налог, некоторые автовладельцы перестали проходить техосмотр. Тем самым они подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь других.

Как отметил Владимир Кухарев, окончательное решение будет принято в начале 2020 года.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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В Беларуси в начале 2020 года власти примут решение об отвязке транспортного налога от прохождения технического осмотра. Об этом заявил заместитель...
 
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