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Дорожный сбор отвяжут от техосмотра уже в начале 2020
Источник материала: Myfin
Отвечая на вопрос о возможности отвязать
По его словам, проблема на самом деле существует, и чтобы избежать необходимости уплачивать налог, некоторые автовладельцы перестали проходить техосмотр. Тем самым они подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь других.
Как отметил Владимир Кухарев, окончательное решение будет принято в начале 2020 года.
Источник: Myfin.by
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