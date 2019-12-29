Дорожный сбор отвяжут от техосмотра уже в начале 2020

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Отвечая на вопрос о возможности отвязать транспортный налог от процедуры техосмотра автомобилей, Владимир Кухарев ответил, что рассматриваются различные варианты решения этого вопроса.

По его словам, проблема на самом деле существует, и чтобы избежать необходимости уплачивать налог, некоторые автовладельцы перестали проходить техосмотр. Тем самым они подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь других.

Как отметил Владимир Кухарев, окончательное решение будет принято в начале 2020 года.