|
Oops! Новополочанин купил в российском интернет-магазине телевизор...
Источник материала: Партизан
Белорусская правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества
Без «Голубого огонька» останется житель Новополоцка, который решил купить новый телевизор в российском интернет-магазине.
Привлеченный выгодной ценой новополочанин перечислил по реквизитам с сайта около 1500 белорусских рублей. Через электронную почту он поинтересовался временем доставки, и ему пообещали отправить телевизор на следующий день.
Увы, и через 10 дней покупатель не дождался долгожданную технику. После этого мужчина обратился с заявлением в Новополоцкий ГОВД.
По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества
|
Свежие газеты
Архив (Разное)