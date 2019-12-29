Марек Сикора: если бы я проиграл 11 матчей подряд, ушел бы в отставку

Источник материала: Tut.by

В истории минского «Динамо» Марек Сикора стал одним из самых успешных тренеров. Он проработал с «зубрами» два сезона — и команда пробивалась в плей-офф КХЛ. Уйдя из «Динамо» в 2012 году, чех закончил тренерскую карьеру. В интервью пресс-службе Parimatch Марек Сикора вспомнил былые времена и рассказать о нынешней жизни.





— Пан Марек, как отмечаете праздники?

— Да вот на Рождество, к сожалению, жена приболела. Ничего страшного, обычный декабрьский грипп. Но она лежит, а я за ней ухаживаю, так что пока не до празднований. Надеюсь, к 31-му числу Здене станет лучше, и мы хорошо встретим Новый год.

— Чем вообще занимаетесь? Много ли в вашей жизни хоккея?

— В прошлом сезоне работал на чешском телевидении, но только на турнирах сборных. Их немного — четыре этапа «Евротура», а затем чемпионат мира. Сейчас уже этим не занимаюсь. Живу в Пльзене, местная команда сейчас выступает хорошо. Однако у меня такая ситуация… У нас с женой нет общий детей, зато у Здены есть дочка от предыдущего брака.

Она сейчас живет с семьей в Париже, но муж уехал в Австралию — там ему до лета предложили работу в посольстве Чехии. Дочка же осталась во Франции, потому что у нее там хорошая работа. А у них двое детей, и мы с женой помогаем за ними присматривать. Отводим в школу и так далее. Поэтому Здена, можно сказать, сейчас постоянно живет в Париже. А я бываю там наездами: две недели проведу там, две — в Чехии.

Во Франции хоккей не особо популярен, там спорт номер один — футбол, затем баскетбол. А в Пльзене смотрю матчи по телевизору, иногда выбираюсь и на арену. Но в целом, конечно, в моей жизни меньше хоккея, чем раньше.



Фото из личного архива Марека Сикоры

— В Минске вы в последний раз были на чемпионате мира-2014?

— Верно. С удовольствием вернулся в город, где нам с женой всегда нравилось. И о работе в «Динамо» у меня хорошие воспоминания. Два года подряд мы выходили в плей-офф. Горжусь тем, что стал первым тренером, под руководством которого минчане пробились в Кубок Гагарина.

И в самом Минске чувствовал себя комфортно. Красивые парки, разнообразные рестораны — белорусские, украинские, узбекские… У нас-то в Чехии в основном маленькие города, а в вашей столице два миллиона.

Поначалу я думал: «Ну вот и хорошо, хоть никто не будет меня узнавать». Но у команды пошла игра, и стоило зайти в магазин, как ко мне подходили: «Пан Марек, поздравляем с хорошей игрой! Давайте сфотографируемся». Приятно было. И деньги всегда платили вовремя, а вот в Екатеринбурге с этим были проблемы. Когда за границей не получаешь зарплату — это очень плохо. Но в Минске чувствовался серьезный подход.

— С кем-то из нашей страны общаетесь?

— С Юрием Бородичем. Он был хорошим руководителем — помогал, выслушивал. Раньше контактировал и с Алексеем Торбиным — он вроде бы в «Юности»? Но в последние годы уже потеряли связь. Но я слежу за результатами «Динамо». Не за каждым матчем, но раз в неделю проверяю таблицу- у меня в телефоне есть приложение. Знаю, что тренер сейчас из Канады, а знакомых мне хоккеистов осталось совсем мало — Китаров, Степанов…

— Под руководством Крэйга Вудкрофта динамовцы провели две серии по 11 поражений подряд. Как думаете, вас после такого выгнали бы?

— Сто процентов. Да я сам ушел бы. Подумал бы, что уже не смогу что-то сделать. Если проигрываешь даже пять-шесть матчей кряду — это сложно. А одиннадцать — тем более. Продолжать в подобной ситуации даже тяжело для здоровья. Если бы я тренировал команду, то после такой огромной серии сказал бы: «Извините, ребята, но вам надо сменить коуча».



Фото: Иван Уральский, Goals.by

— Вообще за КХЛ следите внимательно?

— Не очень, хотя по нашему телевидению матчи показывают. Мне кажется, уровень лиги высокий. Было бы хорошо, если бы в ней вновь играла чешская команда. Но, видимо, дело в политике — на этом уровне у Чехии с Россией сейчас не очень хорошие отношения. Чехия в НАТО, это часть Запада, а Россия, можно сказать, на другой стороне.

У нас разные взгляды на очень многие вещи. Но я стараюсь следить за командами, с которыми работал — «Автомобилистом», магнитогорским «Металлургом» и минским «Динамо». «Магнитке» сейчас тоже непросто, но команда борется за место в плей-офф. Там начинал сезон чешский тренер Йозеф Яндач, однако его уже после трех матчей выгнали.

— А в «Автомобилисте» играет хорошо вам знакомый Джефф Платт.

— Его, конечно, помню. По-моему, Джефф сменил много клубов в КХЛ. Он же и в Ярославе был, да? Платт — хороший игрок, профессионал. После матчей он часто хотел узнать мое мнение о своей игре. Особенно в конце сезона, когда приезжал его отец. Возможно, папа был главным критиком Джеффа, я не знаю. Может, он тоже бывший хоккеист. Но это запомнилось.

— Как-то вы сказали, что тренер из Чехии или Словакии — оптимальный вариант для «Динамо».

— Это зависит и то того, игроки из каких стран составляют костяк команды. Если две пятерки из Канады и США, то и коуч может быть североамериканцем. Я не знаю, сколько сейчас легионеров в Минске. А мне в свое время, конечно, здорово помогло владение русским.

— Возникали ли тогда в «Динамо» проблемы с дисциплиной и режимом?

— По-моему, не особенно. Другое дело — Магнитогорск, когда я туда приехал в 2003-м. Там два-три игрока сильно выпивали. Мне здорово помогал физиотерапевт, он с утра узнавал, у кого из ребят проблемы. А потом кое-кого из этих нарушителей вообще убрали из команды.

В Минске же я оказался в 2010-м — к тому времени в хоккей пришло другое поколение. Игроки стали более профессионально относиться к делу. Они зарабатывали хорошие деньги и старались не увлекаться алкоголем. Хотя, может, я всего не знал. Белорусскому тренеру рассказывали бы, что такого-то видели там-то. Иностранец в этом плане в другом положении.



Фото из личного архива Марека Сикоры

— С Йере Каралахти было легко?

— Поначалу мы немного волновались, зная его прошлое. И потом в Минске ходили разговоры о его популярности у прекрасного пола. Но что я мог сделать? Сказать ему: «Каралахти, не ходи по девочкам»? Уже были не те времена. Он профессионал и зарабатывал на льду деньги.

— Девочки мешают хоккею?

— Если их много, то да. А если одна, то наоборот — только помогает.

— С Александром Лукашенко вам не доводилось пересечься?

— К сожалению, нет. Хотя когда я только приехал в Минск, мне говорили, что ему всегда интересно пообщаться с тренерами «Динамо». Он же любит хоккей, да? Но наша встреча так и не состоялась. Наверное, потому, что политические отношения между Чехией и Беларусью в те годы были не лучшими. А я с удовольствием поговорил бы с Лукашенко. Объяснил бы ему некоторые вещи — свои взгляды на хоккей, на систему «Динамо», поделился бы кое-какими идеями…

— Вы работали и в Беларуси, и в России. Разница между двумя странами ощущалась?

— В Беларуси народ потише, поспокойнее. Россияне ведут себя агрессивнее. Но мне нравилось и там, и там. Сейчас я подзабыл русский из-за отсутствия практики, а тогда говорил неплохо. Это помогало повсюду заводить друзей.

— Из «Динамо» в 2012 году вы ведь ушли из-за проблем со здоровьем?

— Мне уже было 63 года, хотелось закончить карьеру. Готовился к операции на колене, так что тренировать не мог. Хотя здоровье и сейчас вроде неплохое, колени в порядке. Большого спорта в моей жизни нет, но могу проехаться на велосипеде…

— Тренировать сборную Беларуси вас никогда не звали?

— Нет. Кстати, она сейчас в каком дивизионе? Вроде же вылетела во второй?

— Да, но уже вернулась. У ее руля стоит Михаил Захаров — хорошо его знаете?

— Пару раз общались. Он же был тренером «Юности», да? Помню, меня пригласили на какой-то семинар, где велся разговор о молодых игроках — о том, что их мало. Сейчас, надеюсь, талантов в Беларуси больше.

— В 2021 году Минск вновь примет чемпионат мира. Приедете к нам?

— Знаете, мы как-то виделись с Юрием Бородичем на курорте в Карловых Варах, и он тоже заговорил об этом. Было бы здорово. Взял бы с собой жену — она тоже знает русский, и ей в Беларуси очень понравилось. Приятно, что в вашей стране меня еще помнят.

Да, в плей-офф мы далеко не прошли, но в целом, думаю, отработал в «Динамо» неплохо. И сам город остался в моем сердце. Хочу поздравить всех белорусов с Новым годом и пожелать здоровья и счастья!