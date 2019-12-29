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Павлу Северинцу - 43! Это его шестой день рождения за решеткой

30.12.2019 11:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

30 декабря - день рождения Павла Северинца. Но отпраздновать его в кругу семьи он не сможет, как и встретить Новый год.

Павлу Северинцу - 43! Это его шестой день рождения за решеткой
Это уже его шестой день рождения, который он встречает за решеткой, о чем вспомнила его мама Татьяна Северинец

"Свои 29, 30, 34, 35, 36, 43 сын встретил за решеткой: высылка в Малое Ситно Полоцкого района (29, 30), 34 (Американка), 35,36 (спецкомендатура в Куплино, в Пружанском районе). 43 — Окрестина… 

Никогда не мечтал встретить свой день рождения на экзотическом острове, в дорогом ресторане, где-то на шашлыках… Мечтал встретить его в свободной независимой Беларуси. Я очень хочу, чтобы твоя, мой сыночек, мечта сбылась!!!

И чтобы никогда больше Лукашенко не определял, где ты будешь в этот день," - написала Татьяна Северинец.

Напомним, Павел 26 декабря был арестован на 15 суток за участие в акции против "интеграции" с Россией, которая прошла в Минске 7 декабря. При этом, заметим, что решение об аресте суд вынес 18 декабря, но арестовали его неделей позже. Таким образом, за решеткой он провевдет не только свой день рождения, но и встретит Новый год. 


"В тюрьме он прежде всего потому, что в отличие от людей, которые приказали его судить за защиту независимости Отечества, имеет то, чего не имеют они: совесть", - написал в своем Фейсбуке поэт и политик Владимир Некляев, посвящая Павлу стихотворение: 

СУМЛЕННЕ

“...Бог –
Сумленне ў чалавеку”.
(З ранніх вершаў)

Паўлу Севярынцу

Калі ўжо Гасподзь апрануў мяне ў плоць,
Калі я паўстаў, як яго падабенне:
«Не ўсё табе даў я», – сказаў мне Гасподзь.
« А што ты не даў мне?»
«Сумленне».

«Дык дай Ты мне тое, чаго не дадаў.
Ці, можа, сумленне з сабой Ты не носіш?»
«Ты проста не ведаеш, – Бог адказаў, –
Што гэта такое? Чаго ў мяне просіш.

Я даў і нянавісць табе, і любоў,
Не пашкадаваў для цябе я нічога.
Сумлення не даў, бо нідзе не знайшоў,
Не ўсё ў Божым свеце ёсць нават у Бога.

І ты яго можаш таксама не мець,
Бо будзе балець да разрыву аорты!
«Навошта ж мне тое, што будзе балець?»
«Каб я адчуваў, што жывы ты. Не мёртвы».

«Дык я й без сумлення нібыта жывы.
І нават да Бога падобны нібыта».
«Жыцця я насеяў, бы ў полі травы,
На межах быцця і на межах нябыту.

Сумленне ж ніяк не пасеяць, не зжаць,
Яно – самародак у нетрах Сусвету».
«Дык дзе ж яго ўзяць?..» І сказаў Бог: «Шукаць.
Цябе і стварыў я ў Сусвеце на гэта».


При этом Некляев обратился к руководству ПЕН-центра с просьбой пересмотреть решение об исключении Павла Северинца из организации.
 
Теги: Минск
 
 
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30 декабря - день рождения Павла Северинца. Но отпраздновать его в кругу семьи он не сможет, как и встретить Новый год.
 
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