В Минске запустили бесплатный сервис онлайн-записи на бьюти-услуги

В Минске появился бесплатный онлайн-букинг бьюти-услуг. Со смартфона можно выбрать и записаться в подходящий салон красоты, барбершоп или студию маникюра. Сервис запустили накануне корпоративных вечеров и новогодних праздников, что облегчит поиск мастера в самый загруженный период.

Букинг Beauty.Relax.by показывает, в какое время и где есть свободные мастера. По сути, в пару кликов можно записаться на удобное время, минуя ненужные телефонные звонки и ожидания ответа администратора. Система также отсортирует все предложения, покажет цены и отметит ближайшие заведения на карте города.

В сервисе представлены сотни заведений Минска – салоны красоты, барбершопы, парикмахерские, студии маникюра и SPA-салоны. Выбор возможностей также широкий – от укладки волос до пирсинга и массажа лица.

«Мы запустили новый сервис онлайн-записи в преддверии корпоративных вечеров и новогодних праздников. А это значит, что с его помощью уже будет решена самая распространенная женская проблема – найти свободного мастера на укладку или запись на маникюр 31-го декабря», – отмечают на площадке Relax.by. – Все работает просто и быстро, как и должно быть в букинге – хватит пары касаний, чтобы записаться».

Новый сервис уже заприметили белорусские звезды. Среди первых его опробовали Люция Геращенко, Виталий Гурков, Алена Ланская, Таис и Артем Рыбакины. На бьюти-букинг также перешли Эльвира Жданович, Виталий Гурков и Янина Гончарова.