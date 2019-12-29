Лера Кудрявцева показала, как уменьшилась ее грудь после экстренного удаления имплантов

Источник материала: Tut.by

Телеведущая Лера Кудрявцева показала в stories Instagram, как уменьшилась ее грудь после экстренной операции по удалению имплантов.

В Stories она опубликовала видео, в котором ест и показывает изменившуюся фигуру. «Ну нет у нас ананасов», — констатирует она. Для этого короткого ролика она использовала бегущую надпись «Все тлен, жизнь — боль».

Ранее Лера Кудрявцева показала, как выглядели ее удаленные импланты . Снимок она разместила у себя в Instagram.

«Зрелище, конечно, неприятное, но решила все же показать вам эту «чудесную» картинку не запугивания ради, а для понимания, так сказать, «катастрофы», — написала ведущая.

Напомним, 24 декабря Лера Кудрявцева перенесла операцию по удалению грудных имплантов. Она решилась рассказать об этом своим подписчикам, чтобы уберечь «хоть несколько девушек от установки имплантов».

Ведущая сообщила, что поставила импланты еще 15 лет назад, на них давалась «пожизненная гарантия». Однако что-то пошло не так.