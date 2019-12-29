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Автомобильное топливо подорожало с 29 декабря

30.12.2019 14:14 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Теперь цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,64 рубля за литр,

АИ-95-К5-Евро – 1,74 рубля,

АИ-98-К5-Евро – 1,96 рубля,

дизельного топлива1,74 рубля.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В Беларуси, с 29 декабря 2019 года на автозаправочных станциях стоимость автомобильного топлива изменилась на 1 копейку. Это связано с продолжающейся тенденцией...
 
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