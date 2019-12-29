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Автомобильное топливо подорожало с 29 декабря
Источник материала: Myfin
Теперь цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,64 рубля за литр,
АИ-95-К5-Евро – 1,74 рубля,
АИ-98-К5-Евро – 1,96 рубля,
дизельного топлива – 1,74 рубля.
Источник: Myfin.by
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