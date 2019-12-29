На улице Мазурова монтируют новую остановку - дизайн очень необычный

Источник материала: Tut.by

В Минске на улице Мазурова монтируют остановочный навес необычного дизайна. Крыша конструкции напоминает крыло, есть там и фигура самолета. Посмотрите, как это выглядит.

Необычный остановочный навес появился напротив торгового центра «Камелот». Пока нет информации, кто именно его устанавливает.







