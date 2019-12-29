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На улице Мазурова монтируют новую остановку - дизайн очень необычный

30.12.2019 14:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на улице Мазурова монтируют остановочный навес необычного дизайна. Крыша конструкции напоминает крыло, есть там и фигура самолета. Посмотрите, как это выглядит.

Необычный остановочный навес появился напротив торгового центра «Камелот». Пока нет информации, кто именно его устанавливает.



 
Теги: Минск
 
 
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Крыша конструкции напоминает крыло, есть там и фигура самолета. Посмотрите, как это выглядит.
 
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