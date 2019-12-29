ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новогоднее караоке. Пелагея спела дуэтом со своей собакой

30.12.2019 14:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Пелагея показала, как ее собака готовится петь застольную песню во время празднования Нового года.  

Забавный ролик певица опубликовала в Instagram.  

Новогоднее караоке. Пелагея спела дуэтом со своей собакой
Фото: instagram.com/pelageya_insta  

На нем хаски по кличке Луша поет в унисон с хозяйкой. У дуэта более 40 тысяч просмотров. Видео смотрите здесь.   

Новогоднее караоке. Пелагея спела дуэтом со своей собакой
Фото: instagram.com/pelageya_insta  

Пелагея:  
Луша с С.Г. готовит к Новому Году застольную песню. А вы поете за праздничным столом?  

Новогоднее караоке. Пелагея спела дуэтом со своей собакой
Фото: instagram.com/pelageya_insta   

Подписчики умилились такому трогательному исполнению и отметили, что питомец будто подстраивался под тембр хозяйки.  

Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста (читать далее).    

Люди в материале: Пелагея
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Пелагея показала, как ее собака готовится петь застольную песню во время празднования Нового года.   Забавный ролик певица опубликовала в Instagram.   ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В аварии на Псковщине пострадали 24 человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика