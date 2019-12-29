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Новогоднее караоке. Пелагея спела дуэтом со своей собакой
Источник материала: СТВ
Новости России. Пелагея показала, как ее собака готовится петь застольную песню во время празднования Нового года.
Забавный ролик певица опубликовала в Instagram.
На нем хаски по кличке Луша поет в унисон с хозяйкой. У дуэта более 40 тысяч просмотров. Видео
Пелагея:
Подписчики умилились такому трогательному исполнению и отметили, что питомец будто подстраивался под тембр хозяйки.
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Новости России. Пелагея показала, как ее собака готовится петь застольную песню во время празднования Нового года. Забавный ролик певица опубликовала в Instagram. ...
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