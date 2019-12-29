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Шок! Пьяный гродненец метал ножи и топоры по детской площадке

30.12.2019 14:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель Гродно с балкона своей квартиры бросал топор и ножи в сторону детской площадки, где в тот момент играли дети.



Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По счастливому стечению обстоятельств, никто из детей не пострадал.

Мужчина был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». 

Судом мужчина был осужден на 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждения открытого типа.
 
Теги: Гродно
 
 
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Житель Гродно с балкона своей квартиры бросал топор и ножи в сторону детской площадки, где в тот момент играли дети.
 
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