 Дом семейного типа в г. п. Вороново встречал гостей

Источник материала: Вороновская газета





Председатель Вороновского райисполкома Николай Розум и начальник отдела образования Валентина Люленко в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки навестили приемную семью Курсевич.

В доме семейного типа проживают шестеро детей. Самые маленькие — дошколята Матвей и Алина, старшие Ярослав, Эснежан, Яна и Виктория. Полным составом ребята и встречали гостей. По дому разносился аромат домашней выпечки, а уютная гостиная «подмигивала» иллюминацией. Приемная мама Валентина Вацлавовна радовалась, что все в сборе к новогоднему празднику. Детишки как раз успели выздороветь. Так что все недуги останутся в уходящем году.

Наилучшие пожелания гармонии, уюта, здоровья, крепких знаний и успешной учебы ребятам и приемным родителям адресовали гости. И вручили подарки — микроволновую печь и сладости.

Дети готовились ко встрече со сказочными персонажами, которые любят слушать стихи и песни. Малыши даже надели новогодние костюмы. А самая старшая воспитанница Яна попросила Деда Мороза наполнить коробочки здоровьем, удачей, терпением, счастьем, верой и добром, перевязать ленточкой счастья и доставить в дом каждого из гостей.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.