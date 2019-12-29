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Дом семейного типа в г. п. Вороново встречал гостей

30.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

 Дом семейного типа в г. п. Вороново встречал гостей

Председатель Вороновского райисполкома Николай Розум и начальник отдела образования Валентина Люленко в  сопровождении Деда Мороза и Снегурочки навестили приемную семью Курсевич.   

В доме семейного типа проживают шестеро детей. Самые маленькие — дошколята Матвей и Алина, старшие Ярослав, Эснежан, Яна и Виктория. Полным составом ребята и встречали гостей. По дому разносился  аромат домашней выпечки, а уютная гостиная «подмигивала» иллюминацией. Приемная мама Валентина Вацлавовна радовалась, что все в сборе к новогоднему празднику. Детишки как раз успели выздороветь. Так что все недуги останутся в уходящем году.

Наилучшие пожелания гармонии, уюта, здоровья, крепких знаний и успешной учебы ребятам и приемным родителям адресовали гости. И вручили подарки — микроволновую печь и сладости.  

Дети готовились ко встрече со сказочными персонажами, которые любят слушать стихи и песни. Малыши даже надели новогодние костюмы. А самая старшая воспитанница Яна попросила Деда Мороза наполнить коробочки здоровьем, удачей, терпением, счастьем, верой и добром, перевязать ленточкой счастья и доставить в дом каждого из гостей. 

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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  Председатель Вороновского райисполкома Николай Розум и начальник отдела образования Валентина Люленко в  сопровождении Деда Мороза и Снегурочки навестили...
 
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