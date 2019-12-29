В аварии на Псковщине пострадали 24 человека

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия БОРОДУН, в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося в ночь с 29 на 30 декабря на 269-м километре трассы Санкт-Петербург - Псков - Невель - граница Беларуси, за первой помощью обратились 24 человека.

По словам Юлии Бородун, всеми вопросами занимается отделение посольства Беларуси в России в Санкт-Петербурге. Белорусские врачи готовы оказать всю необходимую помощь российским коллегам.

На базе оперативного штаба Главного управления МЧС России по Псковской области открыт телефон горячей линии 8-10-7-8112-794478.

Напомним: по предварительным данным, сегодня около 2.50 в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург - Невель рейсовый автобус съехал в кювет. В салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя. Управлял транспортным средством уроженец Беларуси 1972 года рождения. Автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург.