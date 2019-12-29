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В аварии на Псковщине пострадали 24 человека

30.12.2019 14:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В аварии на Псковщине пострадали 24 человека
Фото из открытых источников

Как сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия БОРОДУН, в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося в ночь с 29 на 30 декабря на 269-м километре трассы Санкт-Петербург - Псков - Невель - граница Беларуси, за первой помощью обратились 24 человека.

В аварии на Псковщине пострадали 24 человека Автобус из Беларуси попал в ДТП под Псковом
Из них 13 были отправлены на консультацию в Псковскую областную больницу и 6 пострадавших получили помощь амбулаторно, а 7 человек были госпитализированы. Один человек находится в реанимации – врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое. Двум пассажирам понадобилась помощь специалистов челюстно-лицевой хирургии, еще двум –  торакальных хирургов, еще двум – травматологов. Кроме того, двое детей госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.

По словам Юлии Бородун, всеми вопросами занимается отделение посольства Беларуси в России в Санкт-Петербурге. Белорусские врачи готовы оказать всю необходимую помощь российским коллегам.

На базе оперативного штаба Главного управления МЧС России по Псковской области открыт телефон горячей линии 8-10-7-8112-794478.

Напомним: по предварительным данным, сегодня около 2.50 в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург - Невель рейсовый автобус съехал в кювет. В салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя. Управлял транспортным средством уроженец Беларуси 1972 года рождения. Автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург.

 
Теги: Минск
 
 
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Один человек находится в реанимации – врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое
 
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