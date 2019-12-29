Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский Дед Мороз стал самым популярным зимним волшебником Содружества. Рейтинг сказочных персонажей опубликовал один из туристических порталов России. Главный герой праздника живет в Беловежской пуще, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Слово «шишки», как слово «cheese», здесь кричат для общей фотографии. При этом каждый раз на другом языке. Это традиция. «Он родной, наш. Дед Мороз – настоящий, как мы себе и представляем», – сказала туристка из Литвы Таисия Рондарева. «Жду чуда. Хочется пополнения, чтобы радовать бабушек и дедушек», – рассказал Валерий Лабай.

Те, кто приехать не смог, пишут дедушке письма. Современные дети часто просят модные гаджеты, название которых пожилой волшебник даже выговорить не может. Однако все же чаще желают другого. «Дедушка Мороз, пожелай, чтобы мои родители, мама и папа, и особенно бабушка и дедушка, чтобы они всегда были здоровы. Чтобы я всегда их могла радовать. Я так хочу, чтобы они не болели. Чтобы они жили долго, счастливо», – привел пример послания Дед Мороз.

Дед Мороз поселился в Беловежской пуще 16 лет назад. Вокруг 15 гектаров заповедного леса. Мастера превратили место в настоящий сказочный уголок. И взрослые, и дети верят, что этот волшебник исполнит любое желание. «Белорусский Дед Мороз очень приветливый и симпатичный. По популярности мы считаем, что и наш в Великом Устюге не уступает. Думаю, что делиться славой не гоже, потому что они делают очень важное дело для всех – возвращают сказку и какое-то ощущение замечательного праздника», – отметил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Дед Мороз не только дарит подарки, но и получает их сам. Дети привозят открытки, самодельные игрушки, рисунки. Их хранят в специальном домике – «скарбнице», в переводе с белорусского это «сокровищница». Белорусский Дед Мороз уже коллекционером стал. Свои пожелания главному волшебнику гости оставляют в специальном журнале. Строчки здесь на разных языках. В резиденции белорусского волшебника уже успели побывать туристы из 100 стран.