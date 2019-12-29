В Лельчицком районе молодой водитель объезжал поваленное на дорогу дерево - и оказался в кювете

Источник материала: Tut.by

В Лельчицком районе 18-летний водитель на Toyota Yaris объезжал поваленное на дорогу ветром дерево, не справился с управлением, съехал в кювет, и машина опрокинулась, сообщили в ГАИ.





ДТП произошло ночью 29 декабря. В результате происшествия травмы получили водитель, а также пассажиры — 18-летние девушка и парень.