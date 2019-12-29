В преддверии Новогодних праздников многие граждане приобретают пиротехнические изделия, однако, как показывает статистика, не все они являются безопасными. И, чтобы избежать неприятностей при запуске салюта, МЧС Беларуси напоминает основные правила безопасности:

— при покупке пиротехники требуйте у продавца сертификат соответствия пиротехнического изделия требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», или протокол подтверждения класса пожароопасности;

— проверяйте наличие инструкции по применению, она должна быть на русском или белорусском языке. В ней обозначаются наименование изделия, предупреждение о его опасности, условия и ограничения при применении и обращении, способы безопасной подготовки к эксплуатации, пуску и утилизации, а также правила хранения, дата изготовления и гарантийный срок, схема действий в случае отказа пиротехнического изделия и при возникновении нештатной ситуации;

— обратите внимание на целостность заводской упаковки – повреждений на ней быть не должно;

— запускать пиротехнику нужно только на пустыре, подальше от зданий и сооружений, а также автомобилей. При этом, следить за тем, чтобы другие люди находились на максимально безопасном расстоянии, указанном на упаковке изделия;

— перед запуском обязательно ознакомьтесь с инструкцией;

— не запускайте пиротехнические изделия, если на улице сильный ветер.

— храните пиротехнику как можно дальше от источников огня. Ни в коем случае не держите на кухне и возле батарей отопления: постепенно нагреваясь, изделия могут сработать самопроизвольно. Также не стоит использовать для хранения влажные помещения. Если устройство, начиненное порохом, сначала отсыреет, а потом подсохнет, то в лучшем случае фейерверк не сработает, а в худшем – выстрелит с задержкой в самый неподходящий момент.

И самое главное — покупайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах. МЧС желает Вам безопасных праздников!