Евро рванул

Белорусский рубль девальвировался к евро и российскому рублю на торгах в понедельник. Стоимость валютной корзины выросла на 0,15% до максимума почти за 11 месяцев.





Курс доллара упал на 0,0029 BYN до 2,1036 BYN/USD и покинул максимум за 15 дней. С начала месяца доллар подешевел на 0,0050 BYN.





Кус евро подскочил ещё на 0,0091 BYN до 2,3524 BYN/EUR. Это максимальный уровень за 206 дней. С начала декабря евровалюта подорожала на 0,0317 BYN.





Курс российского рубля поднялся на 0,0058 BYN до 3,4043 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за 634 дня.





С начала декабря рубль РФ подорожал к белорусскому рублю на 0,1136 BYN. Более сильное укрепление российской валюты последний раз было в январе 2019 года, тогда рубль РФ подскочил в цене сразу на 0,1770 BYN.





Итоги прошедшей недели 23—27 декабря на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил предпоследнюю неделю 2019 года девальвацией сразу ко всем валютам:





курс доллара +0,32% (+0,0068 BYN);

курс евро +0,37% (+0,0087 BYN);

курс российского рубля +0,88% (+0,0297 BYN);









Центробанк России

На Мосбирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара снизился на 13 копеек до 61,9057 российских рублей, а курс евро вырос примерно на 29 копеек до 69,32 росссийских рублей. На эти значения будет ориентироваться ЦБРФ при определении официальных курсов на завтра.





Напомним, что на ушедшей неделе курс доллара падал до минимума почти за 19 месяцев, а евро до минимума почти за два года.





Итоги прошедшей недели на валютном рынке РФ

Российский рубль завершил неделю укреплением и к доллару, и к евро:





курс доллара −0,60% (−0,3756 RUB);

курс евро −0,49% (−0,3431 RUB).