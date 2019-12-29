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У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Масштабная благотворительная акция «Наши дети» продолжает свое праздничное путешествие по Беларуси. Каждый день маршрут марафона добра охватывает новые детские дома и лечебные учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
30 декабря председатель Мингорисполкома поздравил детей из социально-педагогического центра с приютом Ленинского района столицы. Здесь ребята устроили праздничный концерт. А в подарок получили новое оборудование для детской площадки.
Екатерина Лутович, воспитанница социально- педагогического центра с приютом Ленинского района Минска:
Оксана Говен, директор социально- педагогического центра с приютом Ленинского района Минска:
Сразу после утренника дети провели экскурсию по своему временному дому и устроили душевное чаепитие, где делились со взрослыми своими успехами , а также мечтами и пожеланиями.
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У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске
Новости Беларуси. Масштабная благотворительная акция «Наши дети» продолжает свое праздничное путешествие по Беларуси. Каждый день маршрут марафона добра...
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