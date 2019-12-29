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У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске

30.12.2019 14:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Масштабная благотворительная акция «Наши дети» продолжает свое праздничное путешествие по Беларуси. Каждый день маршрут марафона добра охватывает новые детские дома и лечебные учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске

У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске

У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске

30 декабря председатель Мингорисполкома поздравил детей из социально-педагогического центра с приютом Ленинского района столицы. Здесь ребята устроили праздничный концерт. А в подарок получили новое оборудование для детской площадки.

У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске

Екатерина Лутович, воспитанница социально- педагогического центра с приютом Ленинского района Минска:
Если он по правде волшебник, то пускай найдет моих братьев.

У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске

Оксана Говен, директор социально- педагогического центра с приютом Ленинского района Минска:
Я знаю самое заветное желание каждого из них. Оно у них одно на всех: они хотят вернуться домой к своим родителям. Поэтому я, конечно же, желаю им всем, чтобы это желание исполнилось.

Сразу после утренника дети провели экскурсию по своему временному дому и устроили душевное чаепитие, где делились со взрослыми своими успехами , а также мечтами и пожеланиями.

У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске

У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске

У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске

У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске

У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске

Люди в материале: Оксана Говен, Екатерина Лутович
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Масштабная благотворительная акция «Наши дети» продолжает свое праздничное путешествие по Беларуси. Каждый день маршрут марафона добра...
 
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