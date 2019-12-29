|
Еще одна странная детская смерть: под Бобруйском внезапно умер 5-летний мальчик
Источник материала: Партизан
Смерть двухлетней девочки в Бобруйске связывают с молниеносной формой генерализованной менингококковой инфекции. Однако сегодня стало известно еще об лжной десткой смерти под Бобруйском
Это предварительный диагноз специалистов, рассказали
Напомним,
Детский сад, в который ходила девочка, работает в обычном режиме, рассказали в учреждении.
По словам руководства, все проведенные меры стандартны при выявлении какого-либо вируса в детском саду — будь то респираторная инфекция или ветряная оспа. Две группы до 2 января закрыты на карантин, то есть дети не участвуют в массовых мероприятиях.
Хотя, говорят, родители по-разному отнеслись к произошедшему: кто-то перестал водить ребенка в сад.
Еще одна смерть ребенка
Как сообщает «
Факт трагедии «Коммерческому курьеру» подтвердили несколько независимых друг от друга источников. По нашей информации, мальчик умер дома.
Накануне он был в детском садике, никаких пугающих симптомов в момент его пребывания в дошкольном учреждении обнаружено не было. Плохо малышу стало уже дома. Мама вызвала скорую, но спасти ребенка врачам не удалось.
Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович, в настоящее время Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти ребенка.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смерть двухлетней девочки в Бобруйске связывают с молниеносной формой генерализованной менингококковой инфекции. Однако сегодня стало известно еще об лжной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)