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Еще одна странная детская смерть: под Бобруйском внезапно умер 5-летний мальчик

30.12.2019 14:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Смерть двухлетней девочки в Бобруйске связывают с молниеносной формой генерализованной менингококковой инфекции. Однако сегодня стало известно еще об лжной десткой смерти под Бобруйском

Еще одна странная детская смерть: под Бобруйском внезапно умер 5-летний мальчик
Это предварительный диагноз специалистов, рассказали TUT.BY в Бобруйском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Детский сад, в который ходила малышка, работает в обычном режиме. На карантине — лишь две группы. 

Напомним, двухлетняя девочка умерла в больнице 25 декабря. В причинах смерти ребенка разбираются соответствующие службы — следствие и эпидемиологи.

Детский сад, в который ходила девочка, работает в обычном режиме, рассказали в учреждении.

По словам руководства, все проведенные меры стандартны при выявлении какого-либо вируса в детском саду — будь то респираторная инфекция или ветряная оспа. Две группы до 2 января закрыты на карантин, то есть дети не участвуют в массовых мероприятиях.

Хотя, говорят, родители по-разному отнеслись к произошедшему: кто-то перестал водить ребенка в сад.


Еще одна смерть ребенка

Как сообщает «Коммерческий курьер» сегодня, 30 декабря, стало известно еще об одной похожей трагедии. Случилась она в ночь на 25 декабря: в деревне Каменка умер пятилетний мальчик.

Факт трагедии «Коммерческому курьеру» подтвердили несколько независимых друг от друга источников. По нашей информации, мальчик умер дома. 

Накануне он был в детском садике, никаких пугающих симптомов в момент его пребывания в дошкольном учреждении обнаружено не было. Плохо малышу стало уже дома. Мама вызвала скорую, но спасти ребенка врачам не удалось.

Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович, в настоящее время Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти ребенка. 

Назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
 
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Смерть двухлетней девочки в Бобруйске связывают с молниеносной формой генерализованной менингококковой инфекции. Однако сегодня стало известно еще об лжной...
 
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