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«Плохие погодные условия и обледенение асфальтового покрытия». Названы версии ДТП под Псковом, в котором пострадали белорусы

30.12.2019 13:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с белорусами, пострадавшими в ДТП под Псковом. Сотрудники диппредставительства находятся на связи с местными властями для уточнения деталей произошедшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Плохие погодные условия и обледенение асфальтового покрытия». Названы версии ДТП под Псковом, в котором пострадали белорусы

Напомним, авария на трассе Санкт-Петербург – Невель произошла около 3 часов ночи. Автобус, в котором находились 50 человек, направлялось в Санкт-Петербург. В нескольких километрах от населенного пункта Подборовье он съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП травмы получили 24 человека.

Мы связались с управлением МВД России по Псковской области.

«Плохие погодные условия и обледенение асфальтового покрытия». Названы версии ДТП под Псковом, в котором пострадали белорусы

Дарья Чистякова, сотрудник пресс-службы УМВД России по Псковской области:
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, съехал с дороги, и автобус опрокинулся в правый кювет. За рулем автобуса находился мужчина. В момент аварии он был трезв.

За помощью в медицинские учреждения обратились 16 человек, среди них трое детей.

На данный момент с помощью специальной техники автобус из кювета уже достали, но на месте происшествия по-прежнему работает следственно-оперативная группа.

По предварительной версии, причиной ДТП стали плохие погодные условия и обледенение асфальтового покрытия.

«Плохие погодные условия и обледенение асфальтового покрытия». Названы версии ДТП под Псковом, в котором пострадали белорусы

Администрацией Псковской области развернут пункт временного содержания в отеле «Балтхаус». Для родственников пострадавших МЧС России открыло горячую линию. Губернатор Псковской области после ДТП поручил предпринять в регионе дополнительные меры по усилению безопасности пассажирских перевозок.

Люди в материале: Дарья Чистякова
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с белорусами, пострадавшими в ДТП под Псковом. Сотрудники диппредставительства...
 
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