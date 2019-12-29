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«Плохие погодные условия и обледенение асфальтового покрытия». Названы версии ДТП под Псковом, в котором пострадали белорусы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с белорусами, пострадавшими в ДТП под Псковом. Сотрудники диппредставительства находятся на связи с местными властями для уточнения деталей произошедшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним,
Мы связались с управлением МВД России по Псковской области.
Дарья Чистякова, сотрудник пресс-службы УМВД России по Псковской области:
За помощью в медицинские учреждения обратились 16 человек, среди них трое детей.
На данный момент с помощью специальной техники автобус из кювета уже достали, но на месте происшествия по-прежнему работает следственно-оперативная группа.
По предварительной версии, причиной ДТП стали плохие погодные условия и обледенение асфальтового покрытия.
Администрацией Псковской области развернут пункт временного содержания в отеле «Балтхаус». Для родственников пострадавших МЧС России открыло горячую линию. Губернатор Псковской области после ДТП поручил предпринять в регионе дополнительные меры по усилению безопасности пассажирских перевозок.
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«Плохие погодные условия и обледенение асфальтового покрытия». Названы версии ДТП под Псковом, в котором пострадали белорусы
Новости Беларуси. Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с белорусами, пострадавшими в ДТП под Псковом. Сотрудники диппредставительства...
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