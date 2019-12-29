В Бресте в результате ДТП пострадали 10-летняя девочка и водитель такси

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло в Бресте 29 декабря около 15.40. 61-летний мужчина управлял автомобилем BMW и двигался по улице Сальникова.

По информации УВД Брестского облисполкома, на перекрестке с улицей Махновича водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем-такси. В результате происшествия пострадали 10-летняя пассажирка BMW и 39-летний водитель такси.

Девочка и мужчина попали в больницу. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии.