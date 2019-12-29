В Кировском районе 18-летняя девушка на Opel объезжала косулю и вылетела в кювет: пострадали трое

Источник материала: Tut.by

Три человека получили травмы в аварии, которая произошла в ночь на 29 декабря в Кировском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.



Фото: ГАИ

По предварительной информации, 18-летний водитель Opel Vectra ехала по трассе Кличев — Чечевичи. На 33-м километре она попыталась объехать внезапно выбежавшую на дорогу косулю, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В ДТП травмы различной степени тяжести получил два 21-летних пассажира и один 27-летний. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.

В ГАИ отметили, что стаж вождения у девушки всего 5 месяцев.