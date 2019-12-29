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В Кировском районе 18-летняя девушка на Opel объезжала косулю и вылетела в кювет: пострадали трое
Источник материала: Tut.by
Три человека получили травмы в аварии, которая произошла в ночь на 29 декабря в Кировском районе. Об этом
По предварительной информации, 18-летний водитель Opel Vectra ехала по трассе Кличев — Чечевичи. На 33-м километре она попыталась объехать внезапно выбежавшую на дорогу косулю, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
В ДТП травмы различной степени тяжести получил два 21-летних пассажира и один 27-летний. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.
В ГАИ отметили, что стаж вождения у девушки всего 5 месяцев.
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В ГАИ отметили, что стаж вождения у девушки всего 5 месяцев.
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