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В последние дни на территории Пинского района наблюдается всплеск активности телефонных злоумышленников
30.12.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Преступники используют современные возможности сети Интернет и в частности возможность «подмены номера», сообщают, что гражданину необходимо срочно осуществить какие-либо действия с банковской платежной картой, так как кто-то либо пытается похитить с нее денежные средства, либо оформляет кредит или производит подозрительную оплату. Как следствие, у потерпевшего на экране мобильного телефона может отображаться совершенно любой абонентский номер телефона, заданный злоумышленником. Это могут быть номера банковских учреждений или иных абонентов, которые на самом деле никому звонки не осуществляют, а сам звонок по своим внешним признакам ничем не будет подозрительным.
Следует обращать внимание на то, что сотрудники банковских учреждений в телефонных разговорах никогда не уточняют у своих клиентов конфиденциальную информацию, а номер банковской платежной карты им всегда известен.
Что делать, если вам поступил такой звонок:
Помните, что если вы сообщите злоумышленнику реквизиты своей банковской платежной карты, то он сможет распоряжаться всеми средствами на счету, а также оформить на ваше имя дополнительные кредитные обязательства.
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В последние дни на территории Пинского района наблюдается всплеск активности телефонных злоумышленников
> В течение последних нескольких дней на территории Пинского района наблюдается всплеск активности злоумышленников, которые осуществляют звонки на мобильные...
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