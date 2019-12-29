В последние дни на территории Пинского района наблюдается всплеск активности телефонных злоумышленников

Источник материала: Полесская правда



В течение последних нескольких дней на территории Пинского района наблюдается всплеск активности злоумышленников, которые осуществляют звонки на мобильные телефоны граждан и под видом представителя банковского учреждения Республики Беларусь пытаются завладеть реквизитами их банковских платежных карт и иными конфиденциальными данными. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил первый замначальника Пинского РОВД, начальник криминальной милиции Дмитрий Кулеш.

Преступники используют современные возможности сети Интернет и в частности возможность «подмены номера», сообщают, что гражданину необходимо срочно осуществить какие-либо действия с банковской платежной картой, так как кто-то либо пытается похитить с нее денежные средства, либо оформляет кредит или производит подозрительную оплату. Как следствие, у потерпевшего на экране мобильного телефона может отображаться совершенно любой абонентский номер телефона, заданный злоумышленником. Это могут быть номера банковских учреждений или иных абонентов, которые на самом деле никому звонки не осуществляют, а сам звонок по своим внешним признакам ничем не будет подозрительным.

Следует обращать внимание на то, что сотрудники банковских учреждений в телефонных разговорах никогда не уточняют у своих клиентов конфиденциальную информацию, а номер банковской платежной карты им всегда известен.

Что делать, если вам поступил такой звонок:

ни при каких обстоятельствах не сообщайте информацию о себе или своей банковской платежной карте. Если настоящий сотрудник банка вам позвонил, то он точно знает, как минимум номер вашей банковской платежной карты;

уточните с кем общаетесь, после чего положите трубку и перезвоните на номер телефона, который отображался у вас на экране (в этом случае вы свяжетесь именно с тем абонентом, которому принадлежит указанный номер, а не со злоумышленниками, которые его использовали) и уточните суть возникшей проблемы;

перезвоните в свой банк или в круглосуточную службу сервиса, номер которой написан на оборотной стороне вашей платежной карты и сообщите о случившемся.

Помните, что если вы сообщите злоумышленнику реквизиты своей банковской платежной карты, то он сможет распоряжаться всеми средствами на счету, а также оформить на ваше имя дополнительные кредитные обязательства.