Год перемен. Какой урожай предсказывает Лунный календарь-2020

Источник материала: Аргументы и факты

Дачный сезон традиционно начнется в январе: читатели «АиФ» получат Лунный посевной календарь огородника и садовода для климата Беларуси на 2020 год. А чего ожидать в наступающем году, мы попросили рассказать составительницу Лунного календаря Валентину КОРОЛЕВУ.

- Наступающий год, согласно славянскому календарю, будет проходить под покровительством Прядущего Мизгиря, или Паука, и вступает он в силу ночью с 21 на 22 марта. Паук активен, но при этом несуетлив. Он настойчиво движется к своей цели, проявляя удивительную силу воли, и не имеет привычки отступать. Успех будет ждать всех, кто умеет действовать вне шаблонов и подходит к делу с душой. Очень важно в наступающем году не поддаваться апатии и лени. Лежебокам грозят не только убытки в делах, но и ухудшение здоровья, так что старайтесь вести активный образ жизни.

2020-й - год перемен, преобразований. На это указывает как славянский, так и восточный календарь. Гарантирован успех тем, кто ради счастья, реализации планов готов много трудиться.

Неразбериха и сплетни

По восточному календарю 2020-й - год Белой Металлической Крысы. Наступит он 25 января в 0 часов 41 минуту. Крыса - это создатель неразберихи, скандалист и сплетник. Поменьше слушайте советов и полагайтесь только на себя. Металлическая Крыса - водный знак. Поэтому, скорее всего, лето будет дождливое. Весной на своем участке, чтобы задобрить хозяйку года, посадите фасоль, горох, подсолнечник. Хотя 2020 год пройдет под знаком Крысы, присутствие их на участке нежелательно. Посадите растения и травы, которых боятся грызуны: перечную мяту, багульник, бузину. Не любят крысы ромашку, пижму и нарциссы. Кстати, мята будет главным растением в 2020 году. Положите палочку корицы и веточку мяты себе в кошелёк, и деньги буквально «потянутся» к вам. Посадите дерево в новом году. Содержите в порядке свой двор и участок. Позаботьтесь о чистоте окружающего вас пространства.

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Будет холодно?

По западной астрологии наступающий (биодинамический) год будет годом Луны, он наступает в день весеннего равноденствия 21 марта. В годы Луны погода обычно неустойчивая, мокрая, холодная. Бывают бури, сильные ветры, особенно зимой. Возможны большие разливы рек. Март холодный, апрель дождливый, май до середины ясный и тёплый, потом холодный и дождливый. Бывает весна относительно сухая, но тогда дождём заливает июль. Лето будет скорее холодное, чем тёплое, жара сопровождается дождями. Осень холодная и мокрая, но вторая половина лучше первой. Зима вьюжная, с внезапными оттепелями. Овцы и пчёлы очень плохо переносят влажную холодную атмосферу и легко гибнут.

Что с урожаем?

В год Луны хороший урожай бывает редко. Удачно развиваются огурцы, тыква, арбузы, капуста, салат, но плоды водянистые. Порадует обильным урожаем вишня, а груши будет мало. Неплохой урожай кормовых трав. В лесах растёт поголовье волков, активно размножаются зайцы, много грибов. Для сельского хозяйства год Луны не слишком удачный. Сильно развиваются процессы гниения, а значит, портится сено и заготовленная впрок продукция. Часто бывает много гусениц, плодовых червей и мышей. Для рыболовов это удачный год: в водоёмах много рыбы, и она хорошо ловится. Цветоводов порадуют нарциссы и пионы. Год Луны благоприятен для разведения свиней и кроликов. Для здоровья год Луны не очень благоприятен: распространяются вирусные болезни, особенно осенью.

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Фазы Луны

С давних времён люди, работающие на земле, обращали внимание не только на погодные условия, но и подмечали закономерности в движении небесных тел и их благоприятные и неблагоприятные влияния на посевы, посадки и сбор урожая. Они знали, что перемещение и фазы Луны сильно влияют на всё, что произрастает и созревает. Поэтому цикл Луны использовался как календарь земледельческих работ, что позволяло производить их с наибольшей эффективностью. В наших широтах с очень коротким летом успевает созреть только один урожай, поэтому для нас крайне важно в наиболее благоприятное время подготовить землю, посадить растения, не навредить посадкам во время роста и созревания плодов. Но, когда растения болеют, гибнут, становится обидно, жаль своих напрасно потраченных трудов. Причина неудачи чаще всего заключается в незнании или нежелании знать и использовать опыт наших предков. Лунный посевной календарь огородника и садовода на 2020 год - календарь, в котором учтено местонахождение Луны относительно зодиакальных созвездий, даты и точное время основных фаз Луны (новолуние, первая четверть, полнолуние, последняя четверть), поможет вам выяснить, когда лучше сеять, сажать, ухаживать за растениями и цветами, составить расписание ухода за урожаем. Вовремя посадив и сняв урожай, можно увеличить его на 20%, не затратив лишнего труда и не внося добавочных удобрений.

Руководствуясь посевным календарём, вы способствуете естественному развитию заложенной в растениях программы.