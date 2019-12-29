Талант плюс упорная работа

Источник материала: Ивьевский край

Наполненный творческими успехами, победами, новыми достижениями был уходящий год для учащихся театрального отделения Ивьевской детской школы искусств, которым руководит Наталия Олеговна Афонина. Целый минувший год юные актеры работали в звании образцового театрального коллектива, что дало им возможность не только чувствовать себя на сценических подмостках уверенно, но и принимать участие в творческих конкурсах высокого класса.





Слово - Наталии Афониной:

Получить звание "образцовый детский коллектив" непросто, за этим стоит большая и кропотливая работа детей, родителей и педагога. А удержать это звание, создавать положительный имидж коллектива - это не менее сложный и многосторонний процесс. Именно этот образ, который складывается в глазах родителей, общественности, населения, существенно влияет на приток воспитанников в коллектив, на получение высоких результатов. И в конечном итоге повышает конкурентоспособность образцового детского коллектива, его репутацию и привлекательность.

Получив звание "образцовый", мы имели возможность принимать участие в областном фестивале-смотре детских образцовых театральных коллективов "Слонімскія цудадзействы", который прошел в апреле 2019 года и собрал 10 лучших театральных коллективов Гродненщины. Было непросто, ведь там мы - самые молодые. Пришлось выходить на большую сцену Слонимского драматического театра со спектаклем по пьесе Г. Полонского "Никто не поверит", чего раньше ребята не делали. В итоге Роман Клинцевич получил Диплом и приз "За лучшую роль", а Александра Ашейчик - Диплом и приз "За лучшую мужскую роль".

Буквально, в этом же месяце сестры Александра и Виктория Ашейчик стали лауреатами ІІІ степени на международном конкурсе "Новые вершины".

2019 год, безусловно, запомнится всем нам приездом в наш район Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. А моим подопечным выпала еще честь и выступать перед Главой государства. Мы получили высокую оценку от Президента, который предложил всем юным актерам поступать в Академию искусств и вручил президентский шоколад.

В октябре учащаяся театрального отделения ДШИ Ксения Паевья стала лауреатам І степени международного конкурса "Хрустальный василек" в номинации "художественное чтение", а Сергей Бобков получил в этой же номинации завание лауреата ІІ степени.

Еще свежи в памяти эмоции от проведения І регионального конкурса "Хрустальная снежинка", который проходил в декабре на базе нашего района. Шесть учащихся театрального отделения стали лауреатами І степени: Альбина Куницкая, Роман Холяво, Ксения и Елизавета Романюк, Ксения Паевья и Виктория Бабук. Лауреатами ІІ степени стали: Роман Клинцевич, Евгений Гулидов и Михаил Гирчиц.









На следующий день после окончания большого мероприятия Альбина Куницкая принимала участие в республиканском конкурсе "Беларускія таленты", где стала лауреатам І степени.

Хочу добавить, что в настоящее время мы начали работу над новой постановкой, она называется "Улыбка судьбы" по пьесе И. Медведевой и Т. Шиловой. Раскрывать ее содержания не стану, пусть для зрителей это будет небольшой интригой. Одно скажу, будет интересно.

Мы также не будем раскрывать еще одну интригу, о которой наши читатели узнают буквально в начале 2020 года. Это очень приятная новость о наших юных талантах, которыми поводов гордится больше чем предостаточно.

А нам остается добавить, что наставник Наталия Олеговна Афонина стала лауреатом премии Ивьевского районного объединения профсоюзов работников культуры, спорта и туризма "Лучший по профессии".

Беседовала

И. БУТУРЛЯ.