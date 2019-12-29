ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Талант плюс упорная работа

30.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Наполненный творческими успехами, победами, новыми достижениями был уходящий год для учащихся театрального отделения Ивьевской детской школы искусств, которым руководит Наталия Олеговна Афонина. Целый минувший год юные актеры работали в звании образцового театрального коллектива, что дало им возможность не только чувствовать себя на сценических подмостках уверенно, но и принимать участие в творческих конкурсах высокого класса.

Талант плюс упорная работа

Слово - Наталии Афониной:

Получить звание "образцовый детский коллектив" непросто, за этим стоит большая и кропотливая работа детей, родителей и педагога. А удержать это звание, создавать положительный имидж коллектива - это не менее сложный и многосторонний процесс. Именно этот образ, который складывается в глазах родителей, общественности, населения, существенно влияет на приток воспитанников в коллектив, на получение высоких результатов. И в конечном итоге повышает конкурентоспособность образцового детского коллектива, его репутацию и привлекательность.
Получив звание "образцовый", мы имели возможность принимать участие в областном фестивале-смотре детских образцовых театральных коллективов "Слонімскія цудадзействы", который прошел в апреле 2019 года и собрал 10 лучших театральных коллективов Гродненщины. Было непросто, ведь там мы - самые молодые. Пришлось выходить на большую сцену Слонимского драматического театра со спектаклем по пьесе Г. Полонского "Никто не поверит", чего раньше ребята не делали. В итоге Роман Клинцевич получил Диплом и приз "За лучшую роль", а Александра Ашейчик - Диплом и приз "За лучшую мужскую роль".
Буквально, в этом же месяце сестры Александра и Виктория Ашейчик стали лауреатами ІІІ степени на международном конкурсе "Новые вершины".
2019 год, безусловно, запомнится всем нам приездом в наш район Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. А моим подопечным выпала еще честь и выступать перед Главой государства. Мы получили высокую оценку от Президента, который предложил всем юным актерам поступать в Академию искусств и вручил президентский шоколад.
В октябре учащаяся театрального отделения ДШИ Ксения Паевья стала лауреатам І степени международного конкурса "Хрустальный василек" в номинации "художественное чтение", а Сергей Бобков получил в этой же номинации завание лауреата ІІ степени.
Еще свежи в памяти эмоции от проведения І регионального конкурса "Хрустальная снежинка", который проходил в декабре на базе нашего района. Шесть учащихся театрального отделения стали лауреатами І степени: Альбина Куницкая, Роман Холяво, Ксения и Елизавета Романюк, Ксения Паевья и Виктория Бабук. Лауреатами ІІ степени стали: Роман Клинцевич, Евгений Гулидов и Михаил Гирчиц.

Талант плюс упорная работа

 

Талант плюс упорная работа

На следующий день после окончания большого мероприятия Альбина Куницкая принимала участие в республиканском конкурсе "Беларускія таленты", где стала лауреатам І степени.
Хочу добавить, что в настоящее время мы начали работу над новой постановкой, она называется "Улыбка судьбы" по пьесе И. Медведевой и Т. Шиловой. Раскрывать ее содержания не стану, пусть для зрителей это будет небольшой интригой. Одно скажу, будет интересно.
Мы также не будем раскрывать еще одну интригу, о которой наши читатели узнают буквально в начале 2020 года. Это очень приятная новость о наших юных талантах, которыми поводов гордится больше чем предостаточно.
А нам остается добавить, что наставник Наталия Олеговна Афонина стала лауреатом премии Ивьевского районного объединения профсоюзов работников культуры, спорта и туризма "Лучший по профессии".

Беседовала
И. БУТУРЛЯ.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наполненный творческими успехами, победами, новыми достижениями был уходящий год для учащихся театрального отделения Ивьевской детской школы искусств,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Легенды Несвижа. Призрак Черной панны до сих пор живет в древнем замке?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика