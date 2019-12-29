Пьяный мужчина попытался сделать селфи со слоном в Индии. Вот, чем это закончилось

Источник материала: Tut.by

Побег нетрезвого мужчины от разъяренного слона сняли на видео очевидцы в Индии. Все началось с того, что мужчина попытался сделать с животным селфи. Слону это не понравилось, и он напал на человека. Тот сразу же бросился бежать (к счастью, ему это удалось). Посмотрите, как все происходило.