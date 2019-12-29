«Радуйтесь тому, что есть». Тамара Вятская - о любви к жизни

Источник материала: Аргументы и факты

Ее голос знают, вероятно, все. Потрясающая женщина, легенда радиоэфира, мама троих детей, бабушка девяти внуков и автор девяти документальных фильмов, член Международной академии телевидения и радио, путешественница… продолжать можно бесконечно. О любви к жизни, востребованности и женских секретах говорим с Тамарой Вятской.

Что наша жизнь?

- Тамара, вы просто воплощение оптимизма. Это врожденное? Или был какой-то момент, после которого вы решили, что жить надо в радости?

- Я уехала из дома в 19 лет и очень счастлива была этой свободе от родительской опеки. Может быть, вот это залог моей радости - то, что я сама за себя отвечаю. Счастлива, что моя жизнь сложилась именно так. Ни на секунду не хотела бы складывать её иначе, хотя очень много всего было, столько шишек набила… Прошла через все общепринятые вредные привычки. Но 13 лет назад, когда я сходила на исповедь, вывалив все, на мой взгляд, самые жуткие свои грехи, - может, вот это и был тот перелом? Когда я поняла, что и от этого всего свободна?

- Нам, богемным леди, легко говорить о радости. Что наша жизнь? Сплошные презентации. Во всяком случае, так кажется.

- Ха-ха… А хлеб с маргарином? А санитаркой работать? А спать на полу? А жить без холодильника? А просить денег у знакомых - не одалживать, а просить? У них есть, а у меня нет. И я без холодильника. И у меня трое детей. Бывало, что их отправлю из дома, одна останусь и вою - потому что жизнь невыносимая, потому что просто себя жалко. Но ничего. Отряхнулся и пошел дальше.

У меня есть такой рассказик - надо уже собраться и издать очередную книгу, - так вот, есть рассказик, за который меня мама упрекнула, что я рассказываю всю правду о себе. А я говорю: «Пусть для кого-то это будет пособием». Это сейчас у меня желтая шелковая простынь, а были ботинки, которые просто сваливались с ног, и я их привязывала веревочками… Я сейчас прекрасно понимаю, что у каждого человека свое представление о счастье. Одному надо то, другому - это, а мне хорошо то, что есть.



Тамара Вятская. Фото: АиФ

Другой формат

- Но все-таки должен быть внутренний моторчик, чтобы отряхнуться и пойти дальше, а не остаться на месте и выть.

- Молитва. Православному человеку вообще легче живется. Я не фанатична, не хожу в церковь каждый день и ни с кем не собираюсь спорить по этому поводу. Но точно знаю, что хлеб мой насущный мне будет дан.

- Вы абсолютно прекрасны, но где-то когда-то будет точка старости…

- А я смотрю на свою мамочку, которой 85 лет, которая вскопала весь огород возле домика в деревне, и понимаю, что я в 85… ну, огород, может, и не буду копать, но шить, вышивать, вязать носки - это точно.

- А ваша профессия, журналистика? Мне кажется, здесь тоже можно продолжать очень долго.

- Скажу честно - мне печально, что я сейчас не очень востребована как журналист. Жалко, что все то, что во мне есть, что я умею - оно никому не надо. Правда, я и в рекламе снялась, и сценарии пишу, и мастер-классы иногда даю, и как ведущая на встречах появляюсь. Но очень скучаю по радио. Сейчас веду на «Минской волне» всего одну программу раз в неделю.

- А почему так мало?

- Да потому, что сейчас все радио перешли на форматы не разговорные, а развлекательные. А мне скучно развлекать. У меня другое понимание о развлечении. Вот это главная печаль взрослых людей. Мы становимся не нужны. Я с удовольствием провожу время с внуками, но… Знаете, очень хотелось издавать газету для пенсионеров, умную, которую можно было бы читать всю неделю. Пока не сложилось. Но вот есть такие Таня Киракозова и Таня Серебрякова, они написали совершенно потрясающий мотивационный проект для людей в возрасте. Мы сейчас будем пытаться это продвинуть.

- Ваша страница в Фейсбуке - это уже газета, это постоянный анонс событий, встречи, концерты… Событийность очень высокая. Мне кажется, сегодня вы один из самых ярких и активных культурных обозревателей.

- Да, сегодня была на трех мероприятиях. Я сама их нахожу и стараюсь рассказывать людям, как еще можно проводить время, кроме привычного торчания дома. Так много всего происходит, столько талантов - надо шевелиться, двигаться, жить! Кстати, очень много возрастного народа на выставках, концертах, причем не только в столице. Это здорово.

И мне так нравится общаться, развиртуализовываться. Сегодня после мероприятия подошла девушка, и сказала: «Здравствуйте, а мы с вами друзья». И разговаривает так, словно мы давно знакомы. Оказывается, дружим в Фейсбуке. И каждый день кто-то говорит: «Спасибо, мы все узнаем из ваших постов». Может, это и есть какое-то мое новое СМИ? Жаль, не успела сегодня сфотографировать - видела клин каких-то удивительных птиц в небе…

Быть женщиной

- А вам в радость быть женщиной?

- Конечно. Привезла себе из Москвы очередную бамбуковую зубную щетку и даже зубы чищу не машинально, а радостно. Я ничем не могу себе лицо мазать - аллергия на все после этих бесконечных съемок, но каждое утро обязательно мою голову. Для меня невозможно выйти на улицу с грязными волосами. Душ утром и вечером, горячий, но я уже лет двадцать не пользуюсь мылом. Есть такой секрет.

Люблю экспериментировать с маникюром, а стрижет меня одна замечательная девочка в татуировках. Обожаю одеваться с настроением. Конечно, я очень женщина. Стопроцентно.

- Но общество велит женщинам с возрастом стать серьезнее, погрузиться в заботы и проблемы, а не в наряды…

- Да какие проблемы? Вот у меня сейчас такой период - деньги закончились, и я живу на 10 рублей в день. Спроси у меня, на что я потратила сегодня эти 10 рублей?

- На что?

- А мы пошли с подружкой в хинкальную, взяли хачапури по-аджарски и узвар.

- О здоровье давайте поговорим. Тоже вечная тема.

- Я в молодости часто болела, а потом сказала себе, что болеть стыдно. И сейчас у меня ничего не больное. Ну, болит что-то, конечно. Но я знаю, что болезни - это отражение нашего образа жизни, это как печать на лбу, что ты что-то неправильно делаешь. Поэтому у меня все хорошо. У меня нет забот. Дети рождены и выращены. Жить есть где. Ремонт сделала. Покрасила маме стены в ее любимый цвет. Какие-то мелочи каждый день, и это «в кайф».

- Можно узнать ваши планы?

- У меня ежедневник расписан только на неделю вперед, но это все такое нужное и интересное. Завтра надо две статьи написать для районной газеты. В четверг встреча с владыкой Павлом в Луговой Слободе. Потом еду в госпиталь к ветеранам. Еще зовут посмотреть конкурс красоты 60+… Понимаешь? Каждый день. Мне это надо. Я взяла и поехала. Каждый день распланирован, а если вдруг нет ничего, то я думаю: «Та-а-ак, я никому не нужна». Ну, тогда полежу и почитаю, столько книг еще непрочитанных… Жить всегда интересно.

- Год назад вышла ваша книга «Радости и гадости взрослой жизни». И на ее презентации вы гадали по номерам страниц вашего сборника стихов «Спасибо всем», изданного ранее. Я под таким впечатлением от гадания… Может, сборник у вас сейчас под рукой и мы погадаем для всех читателей?

- Так... Хорошо, я готова… Какая страница?

- Наступает 20-й год… Пусть страница 20…

- Ох, какой смешной стишок открылся:

…Небесные станки, кующие железо -

Горячее, пока есть райские сады.

Сопротивленье - вздор, спасаться бесполезно,

Пока в душе царят запретные плоды.