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Как на нас "наваривает" торговля: закупочная цена на капусту упала до 10 копеек за кг

30.12.2019 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В деревне Толмачево Столинского района выращиванием овощей на продажу занимаются многие.

Каждый, особенно молодёжь, старается, чтобы и дом был хороший, и возле дома красиво.

В день приезда сюда автора этих строк, Василий и Сергей Гананайко как раз занимались затариванием сеток и погрузкой выращенной ими продукции в грузовой автобус, чтобы отвезти в Ольшаны на оптовый рынок.



Капустой у них в этом году было занято порядка 50 соток. Работы с ней немало: купить семена, вырастить рассаду, подготовить почву для посадки, посадить, поливать, обработать от вредителей, прополоть, собрать урожай, придать ему товарный вид, загрузить в сетки, отвезти на оптовый рынок и продать…

Но... Закупочная цена сейчас на позднюю капусту держится на уровне 10 копеек за килограмм.

– Если посчитать все расходы на её выращивание, то, можно сказать, даром отдаём, – заключает Сергей.

С проблемой переизбытка овощей либо отсутствия должного спроса на выращенную продукцию население Столинского района сталкивается регулярно. 

Однако руки после неудачного в плане получения прибыли года никто не опускает. Логика здесь проста: не повезло сегодня, повезёт – завтра.

Такому оптимизму можно только позавидовать.
 
 
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В деревне Толмачево Столинского района выращиванием овощей на продажу занимаются многие.
 
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