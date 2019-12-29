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Курицу со странной походкой сняли на видео: кажется, она копирует совсем другую птицу

30.12.2019 13:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как думаете, сможет ли обычная курица замаскироваться среди других птиц? Вряд ли, но попытаться она, конечно, может. Именно такую курицу можно увидеть в этом видео: она изо всех сил пытается не выделяться из толпы. Посмотрите, как она это делает!

 
 
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