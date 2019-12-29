Компания «БелАВТОномия» поздравляет всех с наступающим Новым годом!

Источник материала: Виртуальный Брест

Праздничное время – самое волшебное время в году, время подведения итогов, время сказать «спасибо» нашим близким и друзьям, также это время для мечтаний и построения новых планов. Мы стоим на пороге нового 2020 года, нового десятилетия. Года, который таит в себе новые возможности, радости и победы.

Коллектив нашей компании говорит Вам СПАСИБО за выбор нашей компании и за оказанное доверие, и желает, чтобы каждому жителю и гостю нашего города горел только зеленый свет, чтобы ни одна пробка не стала на пути к Вашей цели, и Вы всегда ловко выворачивали руль для избегания препятствий на Вашем жизненном пути. Пусть новый год подарит много счастья, долгожданный успех и крепкое здоровье Вам и Вашим близким.





В уходящем 2019 году мы помогли с выбором своего нового автомобиля большому количеству человек. Благодарим Вас за выбор нашей компании и желаем, чтобы время, проведенное за рулем Вашего автомобиля, было Вам в удовольствие.

Всем, кто еще думает над покупкой нового автомобиля – мы рады видеть Вас в наших автосалонах и в новом году! Вас будут ждать новые акции, сюрпризы и подарки. Мы подберем автомобиль, который подойдет именно Вам.





Мы также благодарны Вам за доверие Вашего автомобиля при обращении в сервисные центры или на малярно-кузовной сервис нашей компании. Мы на высоком уровне готовы оказать своевременную и профессиональную помощь в гарантийном и постгарантийном обслуживании и ремонте автомобиля любых марок.





ООО «БелАВТОномия»

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